Recentelijk heeft president Chandrikapersad Santokhi een onderzoekscommissie geïnstalleerd, om na te gaan, of er zich daadwerkelijk onregelmatigheden op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GB) hebben voorgedaan, onder het beheer van minister Diana Pokie. “Vicepresident (VP) Ronnie Brunswijk vindt, dat er zaken mis zijn gegaan op het ministerie, maar hij is niet met een verklaring uitgekomen. Als een minister een fout heeft begaan, dan dient de VP dat te verklaren”, aldus Abi Pansa, Abop-lid uit Brokopondo recentelijk in het radioprogramma ABC Aktueel.

Hangende het onderzoek is Pokie gevraagd verlof op te nemen. Volgens berichten, zou de minister duizenden hectares hebben uitgegeven aan een Chinese ondernemer.

Het zou hierbij gaan om tribale en inheemse gebieden, waaronder het Jaikreekgebied dat Saramaccaners en Aucaners als heilig gebied beschouwen. Pansa vertelde, dat voor de verkiezingen van 2020, ABOP in het district Brokopondo niet werd geaccepteerd. “Minister heeft zich tijdens de verkiezingscampagne ingezet om het tegenovergestele te bewijzen”, stelde Pansa. Hierdoor heeft ABOP in Brokopondo twee zetels kunnen behalen. Volgens Pansa, verricht Pokie haar werkzaamheden naar behoren, ook is het zo, dat Pokie niet zomaar negatieve of valse informatie naar buiten brengt, omdat ze orde en rust wil handhaven. Pansa vindt deze kwestie jammer, omdat Pokie volgens hem een sociaal persoon is, die altijd een luisterend oor heeft, en waar mogelijk, haar bijdrage levert. Al enkele dagen gaan er geruchten rond, dat Pokie, moet verdwijnen op het ministerie of overgeplaatst zal worden naar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Pansa: “Als de partijleiding van mening is dat Pokie fraude heeft gepleegd of iets anders fout heeft gedaan, dan is het ook onmogelijk haar op een ander ministerie te plaatsen. Iets klopt dan niet”, benadrukte Pansa.

Volgens Pansa, moet Pokie helemaal niet gereshuffled worden. “Een ieder is van mening, dat Pokie op het ministerie van GB moet blijven om voor land en volk te werken, want daarvoor hebben zij haar daar geplaatst”, aldus Pansa. Hij haalde voorts aan, dat de beslissing uiteindelijk door de VP wordt genomen. Maar voordat de VP die beslissing neemt, zal hij volgens Pansa eerst met een verklaring moeten komen. “Wij van ABOP Brokopondo, zijn momenteel diep teleurgesteld in de partijleiding”, aldus Pansa.