Buschauffeurs blijken zich niet te houden aan de covid-maatregelen. De West ging naar verschillende eindroutes om te zien hoe het eraan toegaat. Volgens de voorgeschreven protocollen, zou elke bus maximaal 20 passagiers per rit mogen vervoeren, maar in de praktijk blijkt dat alle stoelen bezet zijn. “Het is half zes en eenieder vecht om naar huis te gaan. Een andere collega en ik zijn de enige bussen die nog over zijn, dus we proberen te helpen wie kunnen”, zegt een chauffeur die de PSB-route onderhoudt tegenover de krant.

Volgens hem zijn er dagen waarop de mensen zelfs met zijn drieën naast elkaar, op elkaars schoot proberen te zitten of in de deuropening willen staan. De buschauffeur zegt dat niet toe te laten. “Maar zodra je op een stoel kan zitten, dan geef ik je de ruimte. Je kan de mensen niet in de stad laten. Bovendien heeft het ook voordelen voor mij. Het zijn juist de laatste uurtjes dat je kan verdienen, want het leven is hard geworden.’’ Uit alle bussen zijn de klapstoelen verwijderd, dit om te voorkomen dat mensen te dicht op elkaar zitten. Behalve dat er nu dus minder zitplaatsen zijn, maken ook minder mensen gebruik van de bus. Volgens de buschauffeur is voor veel mensen het bustarief een probleem. ‘’Mensen die vroeger de bus pakten, zie ik nu lopen. Wij als chauffeurs verdienen hier bijna niet meer aan. Als ik per rit maximaal vijftien mensen mag nemen en ik rijd drie ritten, hoe onderhoud ik mijn gezin dan? De mensen die de regels maken, hebben makkelijk praten. Zodra de mensen desinfecteren en hun mondkap opdoen, mogen ze van mij mee. Wie dat niet wil, mag uitstappen”, aldus de chauffeur. Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin, heeft gisteren bekendgemaakt, dat de covid-maatregelen zullen worden aangescherpt, omdat het aantal besmettingen niet af-, maar toeneemt. Volgens bronnen dicht bij de regering, zullen er ook aangepaste maatregelen komen met betrekking tot het openbaar vervoer.