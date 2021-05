De komst van het Agrarisch Praktijkcentrum te Tijgerkreek, is een belangrijke stap in de richting naar de diversificatie van het onderwijs. Het doel van het centrum is immers om jongeren in een vroeg stadium kennis te laten maken met de landbouw. Dit zal hen vervolgens helpen te kiezen voor vervolgstudies in deze richting, in plaats van de huidige bekende studies.

Directeur Beroepsonderwijs, Gracia Ormskirk, was namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), aanwezig bij de eerstesteenlegging op vrijdag 14 mei. Zij is ingenomen met het initiatief. Het centrum wordt opgezet nabij de proeftuin van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij te Tijgerkreek in het district Saramacca. MinOWC zal sturing geven aan het project en zijn bijdrage leveren door het ontwikkelen van het curriculum en het oprichten van instellingen op lbo- en mbo-niveau met als richting Landbouw.

De diversificatie van het onderwijs valt onder het vernieuwingsproces dat gaande is op het MinOWC. Met de vernieuwing wordt beoogd alle kinderen gelijke kansen te geven op onderwijsgebied.

De eerstesteenlegging werd gedaan door president Chandrikapersad Santhoki, LVV-minister Parmanand Sewdien en parlementsvoorzitter Marinus Bee. Hierna werd het naambord onthuld en kregen de hoogwaardigheidsbekleders een rondleiding in de proeftuin.