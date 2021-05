“Met code zwart is al duidelijk dat de herstart van het onderwijs zeker niet vandaag of morgen zal plaatsvinden. We snappen allemaal dat het fysieke onderwijs geruime tijd plat ligt, maar niets gaat boven de gezondheid van elke burger, ook dat van de leerlingen niet”, zegt de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), Reshma Mangre, tegenover de krant. Al ruim twee maanden zijn de scholen gesloten en is alleen afstandsonderwijs mogelijk. Ouders maken zich zorgen dat ondanks dat er een doorstroomsysteem komt, er sprake zal zijn van een totaal verloren schooljaar en een daling van het onderwijsniveau.

Een ouder zegt tegenover de krant, dat de kinderen dit schooljaar meer thuis dan op school hebben gezeten. ‘’Ze balen van het feit dat de lessen worden opgestuurd via de app. Als ouder probeer je ze alert te maken van de nu heersende situatie, wat ook niet altijd lukt. Het is moeilijk een kind voor te bereiden op iets waarvan niet duidelijk is wanneer het getoetst zal worden. Laat het ministerie tenminste online steekproeven houden. Houd de kinderen alert en je weet meteen op welk niveau de leerlingen zich op dat moment bevinden”, zegt de ouder. Mangre kan zich hierin terugvinden. Zij is ook van mening dat niet elke ouder in staat is zijn kind te helpen met het schoolwerk. Ook heeft niet elk kind de beschikking over een laptop of mobiele telefoon. Maar alleen een laptop of mobiel is niet genoeg, er moet ook internet zijn. “Binnen deze twee maanden is deze groep dus behoorlijk achter geraakt”, stelt Mangre.

Hoewel een herstart momenteel onmogelijk is, zegt Mangre dat als elke leerkracht zich laat vaccineren, de scholen eventueel weer open kunnen. Volgens Mangre, moet zeker 90 procent van de leerkrachten gevaccineerd zijn alvorens het onderwijsproces weer kan worden opgestart. “Laten we als verantwoordelijken de leerlingen beschermen”, aldus Mangre.