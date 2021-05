Ziekenhuizen richting code zwart

De ziekenhuizen werken met man en macht om zowel de reguliere als de covid-zorg in stand te houden. De opvangcapaciteit in de zorginstellingen heeft haar piek bereikt. Indien de situatie in de ziekenhuizen niet beter wordt, komen we volgens de zorgdeskundigen op ‘code zwart’ van COVID-19 te staan. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid verklaarde dat er in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), wederom 40 extra bedden geplaatst zijn, waarbij 30 bedden gelijk bezet werden door coronapatiënten. Het AZP heeft op de derde etage een afdeling opengesteld van 40 bedden. In het ‘s Lands Hospitaal, het St.Vincentius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis, zijn er 32 plaatsen aanwezig voor de intensieve zorg.

In Suriname zijn in de maand mei, al meer dan 700 personen besmet geraakt met het coronavirus.

Volgens onze officiële COVID-19 website, werden 185 personen in het ziekenhuis opgenomen en 30 personen op de Intensive Care Unit (ICU). Onvoldoende capaciteit, kan maken dat de ziekensector in gevaar komt. Echter moet het ministerie van Volksgezondheid de code zwart nog afkondigen.

Volgens de algemeen directeur van het AZP Claudia Redan is er momenteel wel voldoende zuurstof voor de ziekenhuizen aanwezig. De manager van Ingas, Roger Hogenboom, bevestigde dit ook. Hogenboom zei, dat er voldoende zuurstof aanwezig is en er aan de ziekenhuizen ook op tijd zuurstof wordt geleverd. Ingas werkt volgens Hogenboom 7 dagen per week om zuurstof aan de ziekenhuizen te kunnen leveren.

Taiwan

Taiwan tracht momenteel COVID-19 het hoofd te bieden. De Taiwanese regering heeft daartoe de strengste maatregelen afgekondigd. Volgens de Taiwanese autoriteiten moeten bioscopen en uitgaansgelegenheden tot 28 mei dicht blijven. Samenscholingen zijn gereduceerd tot vijf personen binnen en tien personen buiten.

Afgelopen zondag werd gemeld, dat er 207 nieuwe besmettingen in Taiwan zijn geregistreerd. De COVID-19 pandemie heeft in Taiwan 1.682 besmettingen en 12 sterfgevallen opgeleverd. Het indrukwekkende succes van Taiwan in de strijd tegen het coronavirus werd grotendeels toegeschreven aan de vroege en strikte controles bij het vliegverkeer en in de havens, een verbod op buitenlandse bezoekers en verplichte quarantaine voor alle Taiwanezen die naar huis terugkeren.

Volgens de regering moet men in het openbaar ook maskers dragen. Daarenboven worden mensen aangespoord om thuis te werken en studeren.