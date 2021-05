De positie van het Pensioenfonds van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. (SLM), blijkt naar wij vernemen, in gevaar te zijn vanwege de moeizame overmakingen vanuit de SLM als werkgever. In een schrijven van het pensioenfonds aan zijn deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden, maakte het fonds bekend, dat de door de werknemers en werkgever verschuldigde pensioenpremies, inhoudingen op de salarissen voor de aflossingen van hypotheken, inhoudingen op persoonlijke leningen en andere verstrekte voorschotten niet zijn voldaan, waardoor dit negatieve gevolgen heeft voor de liquiditeit en de solvabiliteit van het fonds in relatie tot de opgebouwde pensioenafspraken.

In een eerdere brief heeft het pensioenfonds diverse voorstellen gedaan voor het terugbrengen van de vordering op de SLM binnen de wettelijke toegestane grens, doch er werden geen concrete resultaten bereikt, terwijl het fonds toen al enige tijd was geconfronteerd met het volledig stopzetten van overmakingen vanuit de SLM. Dit had tot gevolg een steeds groeiende R/C schuld aan het fonds en de daarmee samenhangende liquiditeits- en solvabiliteitsrisico’s.

“Tot onze spijt moeten wij vaststellen dat na onze vorige bekendmaking er ondanks verdere acties zijdens het bestuur naar de toenmalige directies, geen verbetering in de situatie is gekomen. Integendeel is de rekening courant verder toegenomen en is er thans geen zekerheid meer zijdens het bestaat dat de schuld door de SLM zal worden voldaan. Vanwege deze onzekerheid is in de jaarrekening 2018/2019 een eerste voorziening van ongeveer 25% getroffen op de RC vordering op de SLM.

De dekkingsgraad van het Fonds is hierdoor per 31 maart 2019 teruggevallen van 100% naar 94%”, aldus het bestuur van het Pensioenfonds SLM.

De situatie na 31 maart 2019 is verder verslechterd en de SLM is niet in staat gebleken enige overmaking te doen aan het fonds. Aan de andere kant loopt de achterstand verder op vanwege de nieuwe afdrachten die niet worden voldaan. Het gevolg hiervan zal zijn dat een zwaardere voorziening op de RC SLM zal moeten worden getroffen. Dit zal de dekkingsraad van het fonds voor de periode na 31 maart 2019, verder doen dalen.

Zoals al aangegeven is, is deze situatie onhoudbaar en is de dekkingsraad ver beneden de 100 procent en is het fonds, insolvabel. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk de solvabiliteit van het fonds weg te werken. Hierdoor zullen de pensioenaanspraken onvermijdelijk onder druk komen te staan. Het langer uitstellen van maatregelen is onverantwoordelijk. In het kader hiervan geeft het bestuur van het pensioenfonds tot uiterlijk eind mei 2021 over de mate van inbaarheid van de vordering op de SLM. Indien zij geen gehoor hieraan geeft, zullen alle pensioenaanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden, helaas moeten worden verminderd, dit op basis van de door de actuaris vast te stellen bedragen.