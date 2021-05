‘’Wie een hond wil slaan, vindt licht een stok’’, luidt een spreekwoord in de Nederlandse taal en wil zeggen: wie iemand kwaad wil doen, vindt licht een voorwendsel of gelegenheid. Dat is nu precies wat wij vermoeden in het streven van de coalitiegenoot ABOP binnen de regering Santokhi, om Diana Pokie, minister op het departement van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, ROGB, na nog geen jaar na aantreden van het kabinet, het veld te laten ruimen. De minister moet volgens haar eigen partij aftreden, en tot gisteren was er een heleboel ruis, waarom ze eigenlijk nu reeds moet vertrekken. Ook waren de geruchten doorspekt van verdachtmakingen, niet van de lucht. Via sociale media werd er zelfs beweerd, dat Pokie een concessie van honderden hectare had verleend aan een grif betalende Chinees. Boze tongen beweerden zelfs, dat ze een enorm bedrag had ontvangen voor het verlenen van de concessie. Een ander verhaal luidde, dat ze had geweigerd een enorme concessie te verlenen aan Leo Brunswijk, de broer van de vicepresident, en dat ze daarom haar biezen kan pakken. Een ander gerucht ging, dat ze de concessie aan broertje Brunswijk niet wenste te tekenen, omdat het gebied de zogeheten en beoogde grondenrechten van tribale volken en inheemsen, ruimschoots zou overlappen. Wat hier allemaal wel of niet van waar is, is tot op dit moment niet duidelijk. Pokie zelf is voor zover bekend, niet openlijk in de publiciteit getreden, hetgeen wel als juist mag worden beschouwd. De druk is de laatste dagen wél vanwege haar eigen partij opgevoerd om haar weg te krijgen. Conform onze grondwet, benoemt en ontslaat het staatshoofd ministers, dus heeft ABOP zijn volledige medewerking nodig om Pokie weg te krijgen. Wij vernamen gisteren, dat de regering Santokhi vandaag met een statement zou komen met betrekking tot de gehele affaire Pokie en haar vertrek. Wat wel inmiddels naar voren is gekomen, is dat de huidige minister van ROGB, aanstaande juli na een jaar aangezeten te hebben, zal opstappen. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat coalitiegenoot ABOP niet heeft kunnen bewerkstelligen dat Pokie op stel en sprong haar bureau moest opruimen en dat er voor een compromis is gekozen. Ook is het voor velen glashelder dat indien de minister zich schuldig had gemaakt aan onoorbare activiteiten binnen haar bevoegdheden, er genoeg reden zou zijn geweest haar onmiddellijk de laan uit te sturen. Dat schijnt dus niet het geval te zijn. Pokie is naar onze mening, in ongenade gevallen bij de leiding van ABOP, die zeer zeker een autocratisch karakter in zich draagt en daar zal iedere minister en of assembleelid, voor moeten buigen. Pokie gaat in juli weg en daarmede zal de ABOP-leiding haar zin hebben gekregen. Waar deze partij wel rekening mee moet houden, is dat ze door het wegwerken van Pokie, ze ook heel wat sympathie in Brokopondo zal verliezen, hetgeen bij de eerstvolgende verkiezingen in dit land duidelijk tot uiting zal komen. Wat de regering de gemeenschap ook zal voorhouden in deze affaire, het is voor velen duidelijk, dat ministers vaak in ongenade vallen, wanneer ze niet bereid zijn te participeren in oneerlijkheden, die wel tot nadeel van de gehele samenleving strekken.