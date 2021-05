De voorzitter van de Vereniging van Economisten In Suriname (VES), Winston Ramautarsing, zei gisteren tijdens de zesde aflevering van het maandelijkse tv-programma Econotori, dat de tarieven van nutsvoorzieningen bij uitvoering van het IMF-programma, ongetwijfeld omhoog zullen gaan, omdat het uiteindelijke doel is te komen tot marktconforme tarieven. Dit is ook een van de eisen die is opgenomen in de Staff Level Agreement die Suriname is overeengekomen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ramautarsing zei, dat hij voorstander hiervan is. “Natuurlijk zullen de kwetsbare groepen gesubsidieerd worden, want we willen mensen niet armer maken. Alleen moet er een goed subjectsubsidiesysteem ingevoerd worden”, aldus Ramautarsing.

De minister van Financiën en Planning Armand Achaibersing, die ook deel nam aan de paneldiscussie, benadrukte dat er een rationalisering van de nutstarieven zal plaatsvinden.

Dit houdt volgens hem in, dat de regering de energiesubsidie zal afbouwen. Nog dit jaar zal het gemiddelde elektriciteitstarief stijgen.

Achaibersing: ‘’Er is een uitgebreid plan voor de gezondmaking van de EBS, waarin tot in detail uitgewerkt is hoe de tarieven gerationaliseerd zullen worden en hoe de subsidie afgebouwd gaat worden. Daarnaast staat er ook hoe de subjectsubsidie verstrekt kan worden”, legde Achaibersing uit. Volgens de bewindsman, zullen mensen die beschikken over stroom fase1 en fase2, subsidie blijven ontvangen. ‘’Er is een goed vangnet waardoor de samenleving het niet meteen zal voelen’’, stelde de minister.