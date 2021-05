Werkzaamheden worden vrijdag hervat

Het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) werd deze week opnieuw gesloten na constatering van een COVID-19 besmetting bij een medewerker. Als gevolg hiervan werd de huishoudelijke vergadering van gisteren gecanceld”, zei DNA-vicevoorzitter Dew Sharman tegenover De West. Het parlementsgebouw is op 11 en 12 mei gesloten, om de locatie goed schoon te maken en ontsmetten. Sharman gaf aan, dat het in dezen om een personeelslid gaat en niet om een minister of parlementariër. Volgens Sharman is het door de functie van de persoon, waarbij zij in verschillende ruimten van het gebouw komt, verstandig, het pand voor een paar dagen te sluiten.

Vrijdag worden de werkzaamheden in DNA weer normaal hervat. Afgelopen jaar moest het hoogste college van staat, tot twee keer toe zijn deuren sluiten, vanwege Corona-besmettingen in het gebouw. In beide gevallen was het parlementsgebouw ook voor een paar dagen gesloten, zodat de ruimtes volledig konden worden ontsmet.

Inmiddels heeft de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin opnieuw een aanmaning gestuurd naar alle ministeries, directies van bedrijven in Suriname en parastatale organisaties, met betrekking tot het verplicht op hebben van mond- en neusbedekking op de werkvloer.

Uit onderzoek van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en het Outbreak Managementteam namelijk is gebleken, dat er veel besmettingen op de werkvloer plaatsvinden, omdat medewerkers onderling nalaten zich te houden aan de preventieve maatregelen zoals het gebruik van mond- en neusbedekking, onderling afstand houden van minimaal 1,5 meter en het regelmatig desinfecteren van de handen, met alle nare gevolgen bij het oplopen van een COVID-19 besmetting. Wie deze maatregel overtreedt, zal SRD 150 moeten betalen. De boete geldt per persoon.