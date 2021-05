De regering zal voor 2020-2023 in totaal 42 monetaire en fiscale maatregelen treffen om het begrotingstekort in de overheidsbegroting op te lossen. Dit is opgenomen in het Herstelplan 2020-2023 dat is aangeboden aan De Nationale Assemblee. Eén van deze maatregelen is het opschonen van het BaZo-kaartenbestand. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zal hier verantwoordelijk voor zijn. Reden voor deze maatregel is dat de staat medische kosten betaalt voor personen die zelf een verzekering kunnen betalen of elders reeds verzekerd zijn. Een herschikking is nodig om de overheidsbegroting te ontlasten. Deze maatregel is in september 2020 begonnen en loopt door tot juli 2021. Het is nog onbekend hoeveel de overheid door deze maatregel zal besparen.

Het Basiszorgsysteem (BaZo/BZV) zal gezuiverd worden, waarbij dubbele kaarten eruit gelicht worden en ook personen die reeds elders verzekerd zijn of die niet voor een BaZo/BZV-verzekering in aanmerking komen.

De overheid betaalt op jaarbasis circa SRD 296 miljoen aan BaZo-premies (103.455 verzekerden) en BZV ( 91.597 verzekerden). Dit is exclusief de vrijwillige BaZo/BZV-verzekerden. De gesubsidieerde premies voor de BaZo-groep jonger dan 16 jaar en ouder dan 60 jaar, bedragen respectievelijk SRD 55 en SRD 240 per maand. De gesubsidieerde premie voor de BZV-groep 17-20 jaar en 21-59 jaar, bedragen respectievelijk SRD 75 en SRD 165 per maand.

Van de 42 maatregelen zijn reeds 18 in uitvoering. ‘Na maanden van calculeren van de schulden, maar ook de stand still, blijkt dat in 2021 inmiddels SRD 11.5 miljard zou moeten worden betaald aan rente en aflossing. Sommige maatregelen hebben een permanent karakter zoals de loonsverhoging, maar andere zijn van tijdelijke aard (covid-maatregelen), of hebben een eenmalig karakter (afbouw subsidie). De maatregelen leiden tot inkomstenverhoging of uitgavenvermindering. Daarnaast zijn er maatregelen die tot uitgavenverhoging leiden, vanwege sociale overwegingen’, aldus een gedeelte uit het Herstelplan.