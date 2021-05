De ondiepe offshore biedronde van Suriname sloot op 30 april af, waarbij internationale oliemaatschappijen interesse toonden in slechts drie van de acht olieblokken die werden aangeboden. Volgens staatsolie Maatschappij Suriname N.V., zijn er in totaal tien biedingen ontvangen op drie van de acht blokken die op 16 november 2020 in de aanbieding zijn gegaan.

“Staatsolie gaat nu door met de evaluatie van de biedingen en zal vóór 30 mei 2021 verder communiceren met winnende bieders om door te gaan met PSC-awards”, aldus het bedrijf. Staatsolie maakte niet bekend voor welke blokken biedingen werden ontvangen, noch de naam van de bedrijven. De blokken die aangeboden werden, bevinden zich direct in het migratiepad tussen de gigantische onshore producerende velden en de recente, die beide zijn getypeerd naar de Albian, Cenomanian & Turonian (ACT) bronkeuken. Staatsolie had gezegd dat het biedareaal als onderbelicht wordt beschouwd. Van deze putten had AKT-2, geboord nabij de rand van de plank, een interval van 205 meter van shows in het Santonian, equivalent aan de ontdekkingen in diep water, en nog eens 87 meter van shows in het Albian aangetroffen. Analisten die bekend waren met het areaal, vertelden dat het waarschijnlijk is dat de ontvangen biedingen betrekking hebben op de blokken in de buurt van Block 58 en het Guyana-bekken, waar sinds 2015 meer dan 21 ontdekkingen zijn gedaan, waarvan het grootste deel in het productieve Stabroek-blok. In Suriname zijn tot nu toe in totaal 5 ontdekkingen op zee gedaan – 4 in blok 58 en 1 in blok 52. Staatsolie zei dat de nieuwe blokken zullen worden toegekend onder de voorwaarden van de petroleumwetgeving die de exploratie, beoordeling, ontwikkeling en productie van koolwaterstoffen in het land regelt.

(Bron: Oilnow.gy)