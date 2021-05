Abop-parlementariër Edward Belfort, zei in een tv-programma, het niet eens te zijn met het ontslag van de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Diana Pokie. Volgens Belfort, heeft Pokie niets misdaan en ziet hij geen reden tot haar ontslag. “De mensen die haar met ontslag willen sturen, moeten komen met bewijsmateriaal. Laten ze de feiten op tafel leggen, zodat de samenleving kan beoordelen als het een rechtvaardig ontslag is. Tot nu toe hebben zij dat niet kunnen doen”, zei Belfort.

Hij is van mening dat in het verleden er mensen in de partij hebben gezeten die de partij jarenlang schade hebben berokkend, maar nooit door de partij uit hun functie zijn gehaald. “Er was toch eens een minister die geld had genomen ten eigen bate en die ervoor heeft gezorgd dat Abop laat de lijsten had ingeleverd de daaropvolgende verkiezing. Dezelfde persoon is toch weer minister geworden om wederom te vechten voor de nummer 1 positie op de lijst de volgende verkiezing. Toen die persoon niet binnen is gekomen, heeft ze de partij verlaten. Dat zijn de mensen die we toen hadden moeten bedanken en niet iemand die zich inzet voor de partij en niets heeft gedaan”, aldus Belfort.

Hij is van mening dat de president zelf het besluit moet nemen of Pokie moet worden ontslagen. Verder vindt hij dat er niets mis is met de brief die opgesteld is door de VHP-fractie, waarin zij aangeeft, dat indien de minister wordt ontslagen, zij het ministerie willen bemensen. “Als ik daar was, had ik ook hetzelfde gedaan, misschien erger zelfs. Het geeft aan dat je als partij niet in staat bent de post te bemensen of te leiden op de juiste manier. We moeten geen situatie krijgen van reshuffling zoals bij de vorige regering”, aldus Belfort.