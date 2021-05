Grote onduidelijkheid rond mogelijke reshuffling

Al enkele dagen doen geruchten de ronde dat minister Diana Pokie van Grond- en Bosbeheer, hoogstwaarschijnlijk pas op de plaats moet maken en overgeplaatst zal worden naar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Volgens bronnen, zou de minister duizenden hectares hebben uitgegeven aan een Chinese ondernemer. Het gaat om tribale en inheemse gebieden, waaronder het Jaikreekgebied dat Saramaccaners en Aucaners als heilig gebied beschouwen.

Volgens een uitgelekt voicebericht van de minister in een appgroep, deelt Pokie aan de Abop’ers in Brokopondo mee, dat indien zij iets buiten de wet heeft gedaan, zij zeker bedankt zal worden en dat de regering zeker niet lang erover zou doen om haar te ontslaan. Pokie riep eenieder op die beweert dat zij concessies heeft uitgegeven, om met bewijzen te komen, daar alle uitgegeven gronden worden ingeschreven in het register bij MI GLIS.

Zij gaf aan dat zij geen mededeling heeft gehad dat zij overgeplaatst wordt, maar dat indien de partij volgens haar vindt dat zij het werk op een ander ministerie moet doen, de partij met een verklaring moet komen waarom zij overgeplaatst wordt. Pokie zei dat zei begrip en respect zal moeten hebben voor het besluit van de partij. Zij vroeg de achterban om vergaderingen te houden en brieven te schrijven naar de partijleiding over zaken die in de partij gebeuren en niet in appgroepen ongefundeerde zaken te roepen. Dit, omdat zij zo elkaar breken en zichzelf voor schut zetten bij de andere politieke partijen. Ten slotte gaf zij aan dat ze met opgeheven hoofd loopt en niets te vrezen heeft.

Tot nu toe is het niet gelukt om te komen aan de juiste informatie rond de kwestie van minister Pokie.

Ook politieke toppers van Abop zwijgen over wat er precies gaande is. VHP-parlementariërs hebben een brief gericht naar de president waarin zij vragen dat indien minister Pokie gereshuffled wordt, de post ingevuld wordt door iemand uit de gelederen van de VHP. Met name Joel Martinus, hoofdbestuurslid van de Abop, heeft fel gereageerd op het schrijven. Vicepresi-dent en Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, reageert nogal mild op de kwestie. In een eerste reactie aan Starnieuws, stelde hij dat er consensus is bereikt tussen hem, de president en de minister in kwestie, over wat het traject zal zijn. Echter ging hij niet in op wat de afspraken zijn. Hij vroeg zijn achterban zich niet druk te maken over de brief van de VHP’ers aan de president. Ook benadrukte Brunswijk dat er niets mis is met de eenheid in de regeringstop en dat hij vertrouwt op het woord van de president. Volgens informatie kunnen Pokie en de directeur van het ministerie, die de dochter is van een Abop-topper, niet door één deur. Via sociale media wordt er informatie gedeeld dat Leo Brunswijk ook concessies heeft aangevraagd in tribale en inheemse gebieden. In dit kader is de stichting A Marron Kompas, waarvan Leo Brunswijk voorzitter is, uitgekomen met een verklaring. De berichtgevingen via sociale media worden ontkend en besloten is dat Brunswijk zal aftreden indien de informatie achteraf op waarheid berust. Ten aanzien van de uitgegeven concessies door de minister is het bestuur van mening dat indien de informatie op waarheid berust, de minister meteen met oneervol ontslag moet worden gestuurd, terwijl de concessies gelijk dienen te worden ingetrokken.