Het oogstseizoen voor de padieboeren is reeds geruime tijd begonnen, maar het weer zit tegen. Landbouwarealen staan als gevolg van de zware regenval al weken onder water. Op bepaalde rijstvelden staat het water zo hoog, dat boeren hun areaal per boot bereiken. Dit bevestigt rijstboer Rajen Bishar tegenover de krant. “We hadden nog hoop dat de regen deze week zou stoppen, maar dat blijkt nu anders. Een deel van de oogst is totaal verloren. Na deze twee weken zal die niet meer te redden zijn”, benadrukt Bishar.

Hoewel niet alle padie momenteel oogstrijp is, zal oogsten volgens Bishar nutteloos zijn. Hij legt uit dat het deel dat nog moet rijpen door de wateroverlast zwaar aangetast kan worden en dat het deel dat reeds rijp is, overrijp kan zijn.

“Gezien de oogst niet binnengehaald kan worden door tractoren en combines, proberen we het nu met boten. Maar dat is een inefficiënte oplossing, want zo redden we alleen wat er nog te redden valt. Het water kan ook niet weggepompt worden, want het komt ergens anders te zitten met alle gevolgen van dien.”

Als gevolg van de verloren oogst, zijn er volgens Bishar, boeren die te kampen hebben met financiële problemen. Er zijn aldus Bishar, boeren die een banklening (seizoenskrediet) hadden genomen om de investering te kunnen plegen. Nu de oogst verloren is, weten zij niet hoe ze de lening terug moeten betalen.

“Ondanks de enorme verliezen moeten de bankleningen terugbetaald worden. Dat zal moeizaam gaan, omdat de meeste boeren geen contant hebben. Ze plegen een investering om weer geld daaruit halen en dat is hierbij misgegaan, omdat het weer niet heeft meegewerkt”, zegt Bishar. Hij hoopt dat de overheid de boeren die groot verlies hebben geleden, tegemoet komt. “Voor nu hebben bepaalde autoriteiten sommige gebieden opgeschoond, maar dat deugt niet. De gebieden moesten al voor de regentijd begon, aangepakt worden”, aldus Bishar.

door Orsilia Dinge