Nog geen enkel vaccin toegediend aan Haïtiaanse bevolking

Hoewel de meeste landen in Latijns-Amerika en het Carïbisch gebied zijn begonnen met het toedienen van COVID-19-vaccins aan hun bevolking, heeft Haïti nog steeds niet de nodige stappen voltooid om zijn onderdanen te vaccineren, aldus de Pan American Health Organization (PAHO) woensdag jl. “Haïti is nog steeds bezig met het afronden van de procedures die alle andere landen reeds hebben getroffen om AtraZeneca-vaccins te kunnen ontvangen”, zei dr. Jarbas Barbosa, adjunct-directeur van de PAHO. Haïti betaalt niet voor deze vaccins, maar het land moet een aantal wettelijke en administratieve regelingen treffen, alvorens het in aanmerking kan komen voor vaccins.

De PAHO heeft geen verdere details verstrekt over dit oponthoud. Voordat vaccins worden verstrekt, moet het ministerie van Volksgezondheid op Haïti ervoor zorgen, dat alle maatregelen zijn getroffen, zoals de opleiding van personeel en de logistiek, inclusief de opslag en de bewaking en de invoer van het AstraZeneca-vaccin goedkeuren.

Haïti is een van de 10 landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, die voor 20% van de bevolking gratis COVID-19-vaccins in aanmerking komen. Bij de eerste bezending zal het land 756.000 doses van het AstraZeneca-vaccin ontvangen. PAHO-functionarissen hadden gehoopt de doses tegen het einde van deze maand te kunnen ontvangen. Maar zelfs dat is nu niet zeker. Niet alleen vormen de gestelde procedures voor Haïti een probleem, maar ook de aanhoudende dodelijke COVID-19 golf van India.

Het Serum Institute of India had toegezegd, ongeveer een miljard doses AstraZeneca-vaccins naar de COVAX-faciliteit te zullen sturen, de door de Verenigde Naties gesteunde alliantie die armere landen helpt bij het verkrijgen van de levensreddende inentingen. Maar nadat de COVID-19-gevallen in India enorm begonnen te stijgen, stopte de Indiase regering de export en heeft ze de fabrikant nog geen toestemming gegeven om wederom doses vrij te geven voor verzending.

Haïti, Nicaragua en Bolivia zouden deze maand allemaal vaccins krijgen van het Serum Institute via COVAX. De PAHO is nog in onderhandeling met de Indiase-regering, zodat het Serum Institute of India zijn contracten dat het heeft met de COVAX-faciliteit, naleeft.

Als er geen akkoord wordt bereikt, zal de tijdelijke opschorting niet alleen de bevoorrading in de regio beïnvloeden, maar ook elders. Terwijl het coronabesmettingen in de regio toenemen, hebben de meeste Haïtianen het dragen van maskers ook opgegeven, en is het leven over het algemeen teruggekeerd naar wat het was vóór de pandemie.

Vorige maand uitte het ministerie van Volksgezondheid op Haïti zijn bezorgdheid over de veiligheid van het AstraZeneca-vaccin naar aanleiding van berichten uit Europa, dat de injecties van de fabrikant een risico op bloedstolsels kunnen opleveren. Het vroeg Gavi, de in Genève gevestigde publiek-private vaccinalliantie die COVAX leidt met de WHO, te overwegen, het AstraZeneca-vaccin te doen veranderen in een enkelvoudig vaccin. Het enige eenmalige vaccin dat momenteel beschikbaar is, is dat van Johnson & Johnson, en de eventuele beschikbaarheid van dit immunisatiemiddel voor de regio, zal pas deze zomer plaatsvinden. PAHO stelt, dat als Haïti zijn gratis te verkrijgen vaccins afwijst, de doses zullen worden toegewezen aan een ander land.