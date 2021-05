‘Jachtopzichters niet op het strand sinds aanhouding stropers’

Recentelijk zijn er wederom twee stropers aangehouden. De stropers werden volgens een bericht in de media, op heterdaad betrapt op het legstrand van zeeschildpadden te Braamspunt, met in totaal 1219 eieren. Sinds de aanhouding van het tweetal, worden er dagelijks meldingen gedaan van stroperij op het strand. Milieuactivist Erlan Sleur zegt tegen de krant, dat het stropen rustig doorgaat.

Sleur zegt ook, dat de stropers niet door jachtopzieners van de afdeling Natuurbeheer/LBB van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zijn betrapt, maar door vrijwilligers die op het strand werkzaam waren. “Er is een verschil tussen betrappen en oppakken. Door aanwijzingen van burgers konden de stropers worden aangehouden. En sinds de aanhouding, is er geen enkele jachtopziener meer op het strand te bekennen. Hoewel ze 24 uur op het strand moeten zijn, zijn ze er periodiek”, aldus Sleur.

Schildpadeieren zijn beschermd, maar toch worden de eieren stelselmatig gestroopt.

Sleur is dan ook van mening, dat de zaak niet in de doofpot mag belanden. Sleur zegt, dat het tijd is dat men tot het besef komt dat het ten strengste is verboden om de nesten van zeeschildpadden en hun legstranden te verstoren, eieren in het bezit te hebben, kopen, verkopen, transporteren of te nuttigen. “Alles wijst erop dat de handel in de eieren zich niet beperkt tot de lokale gemeenschap. Ondanks de waarschuwing en de tijdelijke aanwezigheid van jachtopzieners, wordt er gewoon verder gestroopt”, zegt Sleur. Hij vindt het zorgwekkend, dat ondanks controle, er geen gehoor wordt gegeven aan het verbod. “Er wordt letterlijk onder de neus van toezicht hebbende gestroopt.”