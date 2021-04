India wordt momenteel met een tweede golf van de Covid-19 pandemie geconfronteerd, die totaal uit de hand aan het lopen is en gisteren meer dan 300.000 besmettingen op één dag noteerde en daarbij ook duizenden dodelijke slachtoffers tot gevolg had. De zaak is zo ernstig dat de ziekenhuizen boordevol zijn en geen besmette covid-19 patiënten meer kunnen opvangen. De televisiebeelden die wereldwijd te zien zijn, tonen hartverscheurende taferelen van personen die op straat in auto’s aan zuurstofflessen gekoppeld zijn, in de hoop, toch nog een plaats te kunnen bemachtigen in een ziekenhuis. Weer anderen sterven voor het ziekenhuis, omdat er geen adequate medische hulp verleend kan worden. Voor veel doden is er nu geen normale crematie meer mogelijk en geschiedt ze in het openbaar op grote open velden. De Covid-19 pandemie heeft India nu sterk in haar greep en de verwachtingen zijn, dat er nog vele honderdduizenden besmettingen bij zullen komen en ook zeer veel dodelijke slachtoffers. De Indiase regering heeft inmiddels besloten dat er nu op veel grotere en intensievere schaal tot vaccinatie van de bevolking die meer dan 1 miljard zielen telt moet worden overgegaan. Dit houdt in, dat de fabricage van het Astra-Zeneca vaccin die deels in India plaatsvindt, voor buitenlande leveringen een enorme vertraging zal opleveren en voor grote spanningen zal zorgen met landen die reeds lang bestellingen hebben geplaatst en ook betaald. De Europese Unie heeft reeds gerechtelijke stappen ondernomen tegen Astra Zeneca, omdat deze farmaceutische reus voor wat betreft Covid-19 vaccins zich niet aan zijn contractuele leveringsverplichtingen ten opzichte van de EU houdt. Ook zouden er spanningen zijn ontstaan met de Astra Zeneca tak in India, die ook internationaal zijn leveringsverplichtingen moet nakomen. De Indiase regering ziet zich nu voor een enorm dilemma geplaatst, doordat ze nu te maken heeft met een vreselijk grote vraag naar Covid-19 vaccins en haar farmaceutische industrie deze vraag niet aankan. Ook Suriname heeft tot nog toe zijn Covid-19 immunisatieprogramma gebaseerd op leveringen van Astra-Zeneca uit India. Ook additionele leveringen, die inmiddels hebben plaatsgevonden, zijn naar verluidt van Astra-Zeneca. De mensen die reeds gevaccineerd zijn en nog een tweede prik moeten ondergaan, lopen naar wij vernemen geen gevaar want die hoeveelheid is veiliggesteld. Maar de rest van de samenleving moet ook geimmuniseerd worden en daarvoor zullen er nog voldoende vaccins aangevoerd moeten worden. Het ministerie van Volksgezondheid zal daarom hieromtrent ten spoedigste wat meer duidelijkheid moeten verschaffen. Wij vernemen uit goede en betrouwbare bron, dat de regering reeds een verzoek heeft gedaan aan de Amerikaan-se regering, ons ook Covid-19 vaccins te leveren. Niet duidelijk is hoe de regering Biden op dit verzoek heeft gereageerd. Hopelijk komt daar spoedig uitsluitsel over. Wij mogen zeker niet het slachtoffer worden van de twist tussen rijke EU staten en Astra Zeneca en of de situatie in India, die er nu zeker voor zou kunnen zorgen dat de regering van dat land ook niet langer in staat is ons te hulp te schieten in de strijd tegen Covid-19.

****

De regering heeft naar aanleiding van het sterk toegenomen aantal Covid-19 besmettingen, waarvan zeker meer dan 70 procent kan worden toegeschreven aan de zogeheten Manaus variant, besloten verscherpte maatregelen af te kondigen. Heel wat ondernemingen, waaronder die in de horecasector, zijn wederom beperkt te functioneren of gewoon gesloten. De schade die hierdoor geleden wordt, is enorm. Maar wat wél opvalt, is dat de regering strak controleert op de naleving van de door haar afgekondigde maatregels in onze hoofdstad en omliggende gebieden, maar in de districten nauwelijks controleert en of ingrijpt. Een lezer wees ons erop, dat zodra je Paranam switchyard of Stolkertsijver bent gebaseerd, je allicht het gevoel krijgt, dat daar de Covid-19 protocollen niet gelden en naar hartelust gewoon wordt gefeest en de mond en neuskappen, absoluut niet aanwezig zijn. De lezer wees ons ook erop dat zolang we ook daar niet controleren en optreden, we Covid-19 nimmer onder controle zullen krijgen en dat de besmettingen steeds opnieuw zullen oplaaien. Deze lezer heeft zich hoogstpersoonlijk in het binnenland georiënteerd en stelde met nadruk, dat men aldaar maling heeft aan de afgekondigde maatregels van de overheid en dat juist door dit rebellerende gedrag van bepaalde districtsbewoners die bovendien regelmatig naar de stad komen, Covid-19 nimmer goed onder controle zal kunnen worden gebracht.