President Chandrikapersad Santokhi heeft afgelopen week in een radioprogramma aangehaald dat er een onderzoek is gestart naar de komst van grote groepen Haïtianen in ons land. Volgens de president moet er onderzocht worden, wat er allemaal is misgegaan, wat de bestemming is van de vele Haïtianen, of ze doorreizen naar buurlanden en welke organisatie hierachter staat. De president gaf aan, dat er vooraf duidelijke afspraken waren gemaakt, met betrekking tot de sluiting van ons luchtruim in verband met covid-19. Echter koos men ervoor die afspraken aan hun laars te lappen. Oud korpschef, Humphrey Tjin Liep Shie, heeft volgens de president de leiding over het team dat het onderzoek moet verrichten.

Het staatshoofd is van mening, dat er een heleboel mis is gegaan in verband met de komst van de Haïtianen. Zo werd het registratienummer voor aanvraag reeds gebruikt om af te reizen. Dit is volgens de president niet de juiste procedure. “Je dient te wachten totdat het visum is verleend”, zei Santokhi. Hij zei dat er op één van de vluchten, zelfs kinderen zijn gekomen, echter weet niemand waar ze naar toe zijn. De president zei dat er in de afgelopen vijftig jaar tal van Haïtianen zijn gekomen naar ons land, echter was toen duidelijk wie en waarvoor ze waren gekomen. “De meesten waren voor de agrarische sector. Maar deze laatste groep is teveel, en zo een korte periode en hun bestemming is niet bekend”, aldus de president.

VHP-parlementariër, Mahinder Jogi, is ook niet te spreken over de komst van de grote groep Haïtianen naar ons land. Volgens hem heeft hij geen moeite met de groep, echter moeten de juiste wegen bewandeld worden. Jogi zegt dat een ondernemer niet op een dag kan opstaan en beslist grote groepen Haïtianen naar ons land te brengen. “Het land is geen bacovenwinkel. Wie is Saya? Als hij zich niet aan de regels van het land kan houden, dan moet hij het land uitgezet worden. Niet omdat hij misschien de regering heeft gesponsord tijdens de verkiezing, gaat hij komen maken en breken”, aldus de parlementariër. Jogi vertelt dat men de woorden van helpen met de opbouw niet moet misbruiken. “Deze mensen pienaren in hun land en zoeken naar een beter bestaan. Als ze weg zijn is er niets aan de hand. We hebben het daarvoor gedaan zonder hen”, aldus Jogi.

Ondernemer ‘Saya’ zou op grond van de geruchten, dat hij aan mensenhandel doet een persconferentie hebben gehouden. Volgens hem is er hier totaal geen sprake van mensenhandel, maar biedt hij een helpende hand. “De mensen komen bij me, omdat ze hun familie willen laten halen. Ik kijk naar de kosten van de vlucht en vraag ze of ze nog meer mensen hebben, om de kosten te dekken. Op zo een manier worden de kosten verdeeld over het aantal mensen. Sommige mensen hebben niet het volledig bedrag, maar we kijken hoe we het bij elkaar krijgen”, zei de ondernemer. Hij gaf aan, te helpen omdat hij de mensen hun stem nodig zal hebben tijdens de verkiezing. Saya zou zelfs plannen hebben een eigen politieke partij op te richten speciaal voor Haitianen. Volgens hem zijn alle documenten van de Haitianen in orde, echter weet hij ook niet wat hun bestemming is. “Ik help om de mensen hier te krijgen, verder weet ik niets over de mensen. Ik weet niet waar ze naar toe gaan. Ik snap niet waarom er zo gereageerd wordt op de komst van Haitianen, want ze staan bekend als werkers. De Cubanen kwamen in grote aantallen naar ons land, maar niemand zei iets. Bovendien ben ik niet de eerste die zulke vluchten uitvoert. Er zijn meerdere, kijk maar naar Fly-Allways”, aldus Saya.