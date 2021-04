Regering stopt vluchten van en naar Haïti

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, deelde gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen mee, dat er voorlopig geen vluchten van en naar Haïti uitgevoerd zullen worden. Ramdin zei, dat de regering een breedvoerig onderzoek zal doen naar de oorzaak van de komst van de Haïtianen naar ons land. Ramdin zei dat het verbod voorlopig geldt tot en met 15 mei. Hij benadrukte dat indien er meer ruimte nodig is voor het onderzoek, het verbod met een paar weken verlengd kan worden. ‘’Suriname zal voorlopig geen visa meer geven’’, aldus de minister.

Volgens Ramdin, zitten op de vluchten ook minderjarige Haïtiaanse kinderen zonder enige begeleiding. “Vaak hebben ze weinig of geen documentatie bij zich. Soms zijn de documenten ook in het Frans, hierdoor kunnen we niet vaststellen of ze authentiek zijn”, aldus de bewindsman. Niet duidelijk is of er sprake is van mensenhandel. Volgens Ramdin zal er onderzoek gedaan worden om hier klaarheid over te verkrijgen. “Dit alles moet onderzocht worden. Ook de kwestie van oversteek naar Frans-Guyana, moet onderzocht worden.”

“We moeten een aantal zaken onderscheiden, met name de Haïtianen hebben als lid van de Caricom, ook de vrijheid om te reizen. Het is helaas nog steeds het geval dat zij een visum nodig hebben om naar Suriname te komen. We moeten oppassen dat we de vrijheid van mensen niet beperken in dat opzicht”, zegt Ramdin. Het tweede aspect dat volgens de bewindsman speelt, zijn de covid-maatregelen. Formeel bekeken mag er op dit moment volgens Ramdin, toch naar Suriname afgereisd worden, omdat Haïti op basis van het aantal covid-besmettingen, code groen (= geen bijzondere veiligheidsrisico’s) heeft.

Ramdin zegt dat omdat Haïti code groen heeft, Suriname de Haïtianen niet kan weigeren. ‘’De personen die naar hier mogen komen, moeten wel een negatieve PCR-test en een visum kunnen overleggen”, zegt hij. Het is volgens hem moeilijk te achterhalen of de PCR-testen die de Haïtianen bij aankomst tonen, echt of vals zijn. Volgens het onderzoek van het Haïtiaanse consulaat, zijn de testen authentiek. “Ik weet niet of de testen echt of vervalst zijn. Deskundigen geven aan, dat dit heel moeilijk te tracen is. Tenzij je de passagiers voorhoudt dat je alleen van een bepaalde instantie testen wilt ontvangen, kan je logistiek erachter komen”, aldus Ramdin.