Suriname belandt van het ene in het andere schandaal en dat met een bepaalde regelmaat. Steeds weer wordt de gemeenschap geconfronteerd met een of andere handeling, die te maken heeft met corruptie, zelfverrijking van een individu of collectief en in bepaalde gevallen zelfs met een regelrecht misdrijf, dat erop gericht is veel geld binnen korte tijd te verdienen. Zo is in de afgelopen weken aan het licht gekomen, dat mensen hier en op Haïti, zich hebben toegelegd op de mensenhandel en mensensmokkel te midden van de COVID-19-pandemie, om zo binnen korte tijd, erg veel geld te verdienen. De handelaar S. van Haïtiaanse komaf die hier in de handel van tweedehands voertuigen zit, chartert naar wij vernemen, vliegtuigen van de SLM met medeweten van het ministerie van TCT, om passagiers c.q. Haïtianen, op te halen en naar ons land te vervoeren. De toestellen van de SLM gaan vrijwel leeg richting Port-au-Prince en komen dan vol met Haïtianen naar onze JAP Luchthaven te Zanderij. In Haïti worden de mensen aan een PCR-test geholpen. Er zou naar verluidt, op grote schaal met deze PCR-tests worden gezwendeld en het vermoeden bestaat zelfs, dat ze gewoon gekocht zijn en er geen test vooraf werd gepleegd. De Haïtianen die richting Suriname reizen, zouden naar verluidt, op zijn minst 1500 US-dollar per persoon moeten ophoesten. Aan hen wordt naar wij vernemen, beloofd dat ze zullen worden vervoerd richting Guyana en Frans-Guyana, waar een beter bestaan voor hen mogelijk wordt. Bij aankomst te Zanderij zouden deze mensen niet in isolatie worden gesteld en ook een test wordt niet afgenomen. Er is hier overduidelijk sprake van mensenhandel en het is zelfs zo, dat veel van de Haïtianen die naderhand niets minder dan economische vluchtelingen blijken te zijn, zaken worden voorgehouden, die niet gerealiseerd kunnen worden. Veel van hen worden na aankomst in Suriname aan hun lot overgelaten, want de grove opbrengsten voor de mensenhandelaren zijn inmiddels binnen. De meesten zien Suriname als transitohaven en wensen ons land dan ook als springplank te gebruiken met als eindbestemming Frans-Guyana, Martinique en of Guadeloupe, die allemaal Franse gebiedsdelen zijn met Europese sociale voorzieningen en de euro als betaalmiddel. Er is zeker in deze kwestie sprake van mensenhandel en mensensmokkel en die ernstige verdenking, is inmiddels ook al door de Franse regering uitgesproken. De grens met Frans-Guyana is officieel gesloten en iedereen die de Marowijnerivier oversteekt, zal door de Fransen als illegale indringer worden gekwalificeerd en in het bijzonder de Haïtianen, die momenteel naar ons land worden vervoerd. De Fransen staan naar onze mening, dan ook in hun volste recht de illegale migranten uit Haïti onmiddellijk terug te sturen naar de Surinaamse oever. En als de Fransen daartoe het besluit nemen, wat doen we dan met deze honderden migranten, die wij evenmin kunnen accommoderen, gezien onze penibele economische toestand? Krijgen we dan niet een soortgelijke toestand als met de Cubanen enkele maanden geleden te South Drain in het district Nickerie? De Haïtiaanse autohandelaar die doende is met deze misdadige praktijken, kan niet zomaar overgaan tot dit soort activiteiten, en wel te midden van een COVID-19-pandemie, als hij geen medewerking heeft van op zijn minst het ministerie van TCT. De Franse regering heeft met verontrusting gesproken over deze mensensmokkel en heeft bij de Surinaamse regering aan de bel getrokken. Deze kwestie kan de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Frankrijk alleen maar onder zware druk plaatsen, en dat kan nimmer de bedoeling van de regering Santokhi zijn. Ook kan ze de verhoudingen binnen de coalitie doen vertroebelen. Er is achter de schermen in de huidige coalitie al behoorlijk wat te doen geweest om een investerings N.V. en het is dan niet goed, dat deze Haïtiaanse mensenhandelaffaire voor nog meer vertroebeling zal zorgdragen. De vluchten naar Haïti moeten onmiddellijk stoppen om te voorkomen dat we internationaal een nog slechtere naam krijgen en de goede verhoudingen met de buurlanden in het oosten en westen, helemaal in gevaar komen.