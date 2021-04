Terwijl velen hun aandacht gevestigd hebben op de covid-pandemie, kruipt de dollarkoers stilletjes richting SRD 20. Dit terwijl er een maximale bandbreedte is vastgesteld van SRD 16,30. De niet officiële wisselkoers voor de dollar, schommelt momenteel rond de SRD 18,60. Dit heeft zeker tot gevolg dat de meeste prijzen wederom stijgen. Een pak cement kost tegenwoordig al dichtbij de SRD 200. Het bouwen was enkele jaren geleden al geen gemakkelijke job, maar zal zeker in de nabije toekomst behoren tot een onmogelijke klus. Aannemers zullen steeds minder werk hebben en zelfs arbeiders moeten laten gaan. Een verstandig mens heeft maar een half woord nodig, en beseft zeker dat het aantal werklozen drastisch zal toenemen. Men had toch beloofd, economische rust te brengen aan het begin van het jaar. Is dit het pakket aan maatregelen dat men de gemeenschap had beloofd tijdens de verkiezingscampagne? Is dit de manier waarop de criminaliteit teruggebracht zal worden en de werkloosheid zal verdwijnen? Er zouden investeerders klaar staan om valuta te investeren, waar zijn ze gebleven? Bovendien zou er recentelijk een vlucht met valuta zijn aangekomen in het land, waarin zijn deze middelen in geïnvesteerd? De regering had het zelfs over een opgebouwde kasreserve met een kasdekking. Hoe kan het dat ofschoon er een kasdekking is, de koers maar blijft stijgen. Of moeten we waarde gaan hechten aan een gerucht dat het IMF een koers rond SRD 30 voor de dollar wil hebben? Alles is onbetaalbaar geworden, alleen al door het feit dat we een importland zijn. Met een gemiddeld salaris van SRD 3000, hetgeen nu neerkomt op minder dan USD 150, kom je nu zeker niet meer uit.