Recentelijk zijn er verscherpte maatregelen afgekondigd, omdat er volgens minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, sprake zou zijn van het begin van een derde covid-golf. Echter praat zijn ad interim collega Krishna Mathoera, over te nemen maatregelen ter voorkoming van een derde golf. Wat is het nou? Is er nu wél of geen sprake van een derde golf? Indien dit nog niet het geval is zoals Mathoera aangeeft, is het dan wel nodig zulke ingrijpende maatregelen door te voeren? Eén van de drastische en misschien wel overdreven maatregelen in dit geval, is het lamleggen van het onderwijssysteem, dat reeds te kampen heeft met een behoorlijke achterstand. Een simpel voorbeeld daarvan zijn de studenten van Covab, die maar niet kunnen afronden, door de steeds stagnerende invloed van de genomen maatregelen. Dit heeft heel veel demotivatie bij de studenten tot gevolg die maar gaan einde in zicht hebben. Zo zijn er nog tal van andere opleidingen die een enorme achterstand oplopen door de verscherpte covid-maatregelen. En indien zaken er zo zorgelijk uitzien, waarom is er dan wel dispensatie verleend aan warenhuizen? Plekken waar honderden mensen dagelijks bij elkaar komen. Is dit eerlijk ten opzichte van de andere ondernemingen waar mensen toch nog een bepaald afstand van elkaar houden? Of kunnen we ronduit concluderen, dat er niets ernstigs aan de hand is en dat men de cijfers aan het manipuleren is en hierdoor niet tot een eenduidig beleid kan geraken? En indien de situatie zo erg is, waar blijft de leiding van het land om het volk gerust te stellen door precies te vertellen wat er aan de hand is? De voorlichting moet zeker beter en intensiever.