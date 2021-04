Wordt herhaaldelijk vaccineren een must?

Wie nu wordt ingeënt met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech, zal waarschijnlijk binnen een jaar een derde prik nodig hebben, om beschermd te blijven tegen het COVID-19-virus. Dat heeft Pfizer-CEO Albert Bourlla,, donderdag jl. gemeld. “Het is heel belangrijk, om de groep mensen die vatbaar is voor het virus, zo klein mogelijk te houden”, zei Bourla aan de Amerikaanse zender CNBC. Hij gaf ook aan, dat het mogelijk is, dat mensen zich op termijn, elk jaar moeten laten vaccineren tegen het coronavirus. Pfizer verklaarde in februari van dit jaar, dat het tests uitvoert met de zogenaamde ‘boostervaccins’, die toegediend kunnen worden na de twee Pfizer-doses die nu nodig zijn voor een bescherming tegen het coronavirus. Ook Moderna, die net als Pfizer een mRNA-vaccin ontwikkelde, voert onderzoek naar boostervaccins.

In een exclusief interview met het Franse economische tijdschrift Les Echos vertelde Bourla, dat na zes maanden van de twee Pfizer-doses, de bescherming vrij hoog blijft, maar niet zo veel meer als in de eerste twee maanden.

Wanneer deze 95 procent bereikt, neemt het af, maar beschermt nog met meer dan 80 procent. Het heeft er dus veel van, dat een versterking nodig zal zijn, maar we hebben nog geen details.”

“Aan de andere kant zullen de COVID-19 varianten een sleutelrol gaan spelen”, voegde hij eraan toe. Het is volgens Bourla daarom uitermate belangrijk, het aantal kwetsbare personen tegen het COVID-19 virus, te beschermen.

De “coronacel” van het Witte Huis heeft ook al gewaarschuwd, dat Amerikanen waarschijnlijk een oproep zullen ontvangen, om zich nog een derde keer te laten vaccineren. Dit hangt echter af van de onderzoekingen, hoe lang de antilichamen reageren op de vaccins en ook van de Covid-varianten die momenteel een enorme uitdaging vormen.

Op dit moment zijn de Pfizer / BioNTech en Moderna, de twee vaccins die het meest effectief zijn tegen het COVID-19 virus, waarbij het Pfizer / BioNTech-vaccin volgens klinische onderzoeken 95 procent effectiviteit vertoont, en Moderna, 94,1 procent.