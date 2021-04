Franse regering maakt zich zorgen over gezondheidssituatie

De wekelijkse instroom van Haïtianen naar ons land, heeft ook de aandacht van de Franse regering. De West heeft in het kader hiervan, de Franse ambassadeur, zijne excellentie Antoine Joly, gevraagd of de Franse regering indicaties heeft die erop wijzen, dat Haïtianen nog steeds proberen de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over te steken. De ambassadeur bevestigde, dat er inderdaad is gemeld dat asielzoekers of mogelijk Haïtiaanse ‘toeristen’, proberen de gemeenschappelijke grens tussen Suriname en Frans-Guyana over te steken.

“Volgens de controledienst in Frans-Guyana, kwamen bijvoorbeeld Haïtianen op 8 april opdagen met schijnbaar vervalste PCR-tests: alle gepresenteerde tests waren op hetzelfde moment door dezelfde arts uitgevoerd en hadden dezelfde documenten. Al deze Haïtianen waren op 29 maart per vliegtuig in Suriname gearriveerd. Ze werden naar een hotel gebracht voor hun quarantaineperiode, maar bleven daar slechts één nacht, omdat de quarantainefaciliteit niet voldoende werd bewaakt. Het is maar een voorbeeld, maar ik heb meer rapporten over dit onderwerp van de Frans-Guyanese autoriteiten.

De Franse regering maakt zich grote zorgen over de komst van het grote aantal Haïtianen, gezien de rampzalige gezondheidssituatie in Haïti, waar alle varianten circuleren, ook de Zuid-Afrikaanse variant”, aldus Joly.

De Franse regering heeft inmiddels ook contact gemaakt met de Surinaamse overheid met betrekking tot de wekelijkse vluchten vanuit Haïti naar Suriname. In dit kader hiervan heeft de Franse ambassade in Suriname dringend verzocht om een ontmoeting met de Surinaamse autoriteiten om meer te weten te komen over de terugkeer van vluchten, de frequentie en de motieven die van reizigers worden verlangd om naar Suriname te vliegen. “Wij hebben onze bezorgdheid geuit over deze vluchten, aangezien normaal gesproken het luchtverkeer is stopgezet en niemand Suriname binnen kan komen zonder speciale toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierbij werken we graag samen met de Surinaamse autoriteiten. Het zorgen voor een betere controle van aankomsten op Surinaams grondgebied en het naleven van de quarantaine, is ook een zeer gevoelige kwestie voor Frans-Guyana, dat een grens deelt met Suriname. We hebben ook het sterke vermoeden, dat de Haïtianen het slachtoffer zijn van een keten van mensenhandelaren en dat het echt nodig is om de samenwerking tussen onze diensten te versterken”, aldus Joly.

Sociaal conflict

Volgens de ambassadeur vormt de sociale onrust die Haïti momenteel treft, versterkt door de politieke crisis, veroorzaakt door het grondwetshervormingsproject van de president, een odnerdeel van de problemen. “De situatie verbetert ter plaatse niet en zou misschien meer Haïtianen ertoe kunnen aanzetten, het land te verlaten. Dit fenomeen is echter oud, en het lijkt erop, dat de Haïtianen vooral de ellende ontvluchten. Het is duidelijk dat de situatie ter plaatse moet worden verbeterd om deze migraties te beteugelen”, aldus Joly. Verder zegt hij, dat de Franse regering al samen werkt met de Haïtiaanse regering door middel van begrotingssteun, via de Franse ambassade aldaar en via het Franse ontwikkelingsagentschap (AFD), op het gebied van voedsel, veiligheid, onderwijs, gezondheid, rechten en of ruimtelijke ordening.

Voorkomen

“We willen de Surinaamse regering een sterkere en hechtere samenwerking voorstellen, aangezien dit vraagstuk onze beide landen betreft. Het moet beginnen met serieuzer toezicht houden op het luchtverkeer dat van Haïti naar Suriname komt en de voorwaarden voor binnenkomst moeten worden gerespecteerd. De focus moet ook gelegd worden op de strijd tegen de illegale mensensmokkel, want te zien is dat de komst van Haïtianen wordt georganiseerd met aanvoer van tests, hotels en illegale overtochten”, aldus de ambassadeur. Tot slot stelt de diplomaat, dat het duidelijk mensenhandel is. ‘’Ik ken de inzet van Suriname om hiertegen te vechten, daarom is het noodzakelijk om de oversteek van de rivier en de grens aan beide zijden beter te bewaken; wetende dat de grens nog steeds gesloten is’’, aldus Joly.