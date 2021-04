De overheid heeft onlangs afgekondigd, dat de grens via de lucht uitsluitend is opengesteld voor essentieel personenverkeer met inachtneming van de geldende protocollen. ‘’Maar toch vinden er wekelijks chartervluchten plaats vanuit Haïti naar Suriname, aldus een bron tegenover de krant. Volgens de bron, is dit een zorgwekkende situatie, omdat Haïti als hoogrisicoland wordt beschouwd. De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, is eveneens in Haïti aangetroffen.

“Het verbaast mij dan niet dat er mutaties van het coronavirus Suriname zijn binnengekomen. Hoewel er wordt aangegeven, dat de mensen na aankomst in quarantaine moeten, is de veiligheid niet gegarandeerd”, aldus de bron. Er gaan geruchten dat deze passagiers na aankomst niet in quarantaine gaan, doch een medewerker van het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg (BOG) die op de luchthaven gestationeerd is, ontkracht dit met klem. Volgens de medewerker, worden alle protocollen strikt nageleefd. Ook is het niet zo, dat de Haïtianen een voorkeursbehandeling krijgen. “Veiligheid staat boven. Elke passagier die aankomt, moet een geldende PCR-test kunnen tonen. Daarna wordt er een quarantaineformulier ingevuld, waarmee ze naar hun quarantainelocatie moeten.”

-door Orsilia Dinge-