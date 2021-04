“De belangen van elke sector worden behandeld, maar men tracht iedere keer een loopje te nemen met ons als bushouders. Men heeft ons een prijsverhoging gegeven in het verleden, maar twee dagen daarna hebben ze de olieprijs omhoog geschroefd. Wij waarschuwen de regering om geen escalaties uit te lokken”, zegt een bushouder in gesprek met de krant. Dit naar aanleiding van het uitblijven van een tegemoetkoming vanuit de overheid. Afgelopen woensdag zou de groep een algemene ledenvergadering hebben gehouden om te komen tot oplossingsmodellen.

“De NVB heeft na het platleggen van de sector hun geld gehad, maar het lijkt alsof wij de regering moeten bedelen. Toen men ons nodig had tijdens de verkiezingen, wisten ze naar de standplaatsen te komen. Tegenwoordig kunnen ze ons niet eens uitnodigen voor een gesprek. Als Santokhi niet naar ons toekomt, dan zullen wij naar hem toe gaan”, aldus een bushouder. Volgens hem heeft de sector nooit een tariefsverhoging ontvangen, maar is er sprake geweest van schijnbedrag. Hij zegt als bushouder constant geconfronteerd te worden met de hoge prijzen voor onderhoud, banden enz. “Ook wij hebben gezinnen en ook zij raken op hun beurt geconfronteerd met de hoge prijzen in de winkels. We kunnen het niet meer aan. We hadden echt verwacht dat deze regering de glorietijden van de sector terug zou brengen, maar ze duwen ons dieper de put in”, zegt een bushouder.

Volgens de bushouders zijn zij de eerste sector geweest die thuis was gezet in verband met COVID-19, echter is er nooit naar hen omgekeken. “We hoeven geen geld, maar zijn al blij met het gebaar”, aldus de bushouders.