De Nederlandse minister van Defensie, Anna Bijleveld-Schouten, is op woensdag 7 april geland op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Zij werd verwelkomd door minister Krishna Mathoera van Defensie. Bijleveld-Schouten is van 7 t/m 10 april op uitnodiging van minister Mathoera op werkbezoek in Suriname. Op agenda staan onder meer een bilateraal gesprek met minister Mathoera en haar team, een bezoek aan de kazerne en een beleefdheidsbezoek aan president Chandrikapersad Santokhi.

In de nieuwe relatie met Nederland staat de defensiesamenwerking hoog op de agenda. Er zal ook een intentieverklaring betreffende hernieuwde samenwerking op diverse gebieden van Defensie getekend worden. Het gaat om een samenwerking tussen de Surinaamse Militaire Academie en de Surinaamse Militaire School met de Nederlandse Defensie Academie en de Koninklijke Militaire School in de vorm van opleidingen en trainingen, technische assistentie op het gebied van organisatieontwikkeling aan het Surinaams Nationaal Leger en de Surinaamse Kustwacht en als derde een kennisuitwisseling ter bevordering van een militair ceremonieel, militair protocol en militaire muziek. Op de kazerne zal er ook een symbolische overhandiging van nieuwe muziekinstrumenten plaatsvinden.

Voor het eerst in de geschiedenis is een Nederlandse minister van Defensie op werkbezoek in Suriname. In oktober 2007 kreeg Suriname bezoek van de Amerikaanse defensieminister Robert Gates, waarna in april 2008 de Braziliaanse defensieminister Nelson Jobim naar Suriname kwam. In 2018 is de Braziliaanse defensieminister Raul Jungmann, in ons land geweest.

Het werkbezoek van de Nederlandse minister is een follow-up van gesprekken tijdens het hoog ambtelijk overleg afgelopen november 2020 in ons land en ook van de bespreking tussen Bijleveld en de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), gedurende hun werkoverleg in Nederland. De Nederlandse taal vergemakkelijkt de uitwisselingsprogramma’s en het certificeringsproces van de Surinaamse docenten op de militaire academie. In het verleden hebben Nederlandse militairen ook al in de Surinaamse bossen getraind, de zogenaamde jungle trainingen. De voortzetting hiervan zal wederom besproken worden.