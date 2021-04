Wetenschappers in Brazilië hebben een nieuwe variant van het COVID-19- virus ontdekt die 18 mutaties combineert, en zout wrijft in de wond van het Zuid-Amerikaanse epicentrum. ‘’De nieuwe soort gedetecteerd in de stad Belo Horizonte, heeft kenmerken gemeen met de varianten, die al in Brazilië circuleerden, maar heeft ook nieuwe kenmerken’’, vertelde viroloog Renato Santana van de federale universiteit van Minas Gerais.

De nieuwe variant bevat dezelfde genen die zijn gemodificeerd door de Braziliaanse Manaus mutatie, bekend als P1, de Britse en Zuid-Afrikaanse variant. Het is weliswaar nog vroeg om te beoordelen, of de nieuwe stam overdraagbaarder of dodelijker is, en dat hij mutaties gemeen heeft met varianten, die al in verband worden gebracht met een hoger risico op overlijden.

De nieuwe variant haalde de krantenkoppen, juist op het moment dat Brazilië een recordaantal COVID-19-sterfgevallen op één dag registreerde van meer dan 4.000. De grimmige mijlpaal wijst op een ongecontroleerde opmars van het virus in Brazilië, dat verantwoordelijk is voor een kwart van ‘s werelds dagelijkse virus gerelateerde sterfgevallen, hoewel het land slechts 2,7 procent van de wereldbevolking telt.

WHO

De crisis in Brazilië dwingt buurlanden de grenzen te sluiten, na nieuws over de besmettelijke variant van het virus. Landen vrezen nu, dat Brazilië een broedplaats vormt voor nieuwe varianten door het hoge aantal besmettingen en het lakse beleid van de Braziliaanse-president Jair Bolsonaro. Tot nu toe heeft pas 7 procent van de Brazilianen een eerste vaccin gekregen. Wat er in Brazilië gebeurt, is volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een wereldwijde bedreiging. De WHO heeft al vaker gewaarschuwd, dat de capaciteit in de Braziliaanse ziekenhuizen bijna aan zijn maximum zit. Er is sprake van een zeer ernstige situatie in Brazilië. Het sluiten van de grenzen zal volgens de Braziliaanse autoriteiten, niet zoveel helpen met de varianten die zij al hebben, maar wel met de nieuwe varianten die nog kunnen komen.