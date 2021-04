‘We stimuleren geen bandeloos gedrag, veiligheid van belang’

Drie leden van De Nationale Assemblee, Mahinder Jogi (VHP), Melvin Bouva (NDP) en Jennifer Vreedzaam (NDP), zijn recentelijk via sociale media met de dood bedreigd. De parlementsleden hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie. VHP-parlementariër Cedric van Samson, is niet te spreken over de doodsbedreigingen naar zijn collega’s toe. Van Samsom die eerder ook met de dood bedreigd is, zegt deze zaak spoedig onderzocht moet worden. Volgens hem moeten parlementariërs en gewone burgers, hun mening kunnen uiten en heeft niemand het recht, ze met de dood te bedreigen.

“We zullen geen bandeloos gedrag stimuleren. In deze situatie zijn het mijn collega’s die bedreigd zijn geworden. We zullen de situatie van politieke tegenstanders helemaal niet aanhalen. De veiligheid van iedereen is hier van belang”, aldus Van Samson tegenover de krant.

Hoewel volgens Van Samson, gezegd wordt dat de bedreigingen uit een strategische hoek komen, keurt hij het ten zeerste af. “We gaan geen politiek bedrijven met de veiligheid van anderen, er zijn regels die gelden. Niet omdat bepaalde zaken kritisch bekeken worden, moet men bedreigen.” Van Samsom roept de desbetreffende autoriteiten op, niet te schromen met het instellen van een onderzoek om zo te achterhalen, wie de bedreigingen gedaan heeft. ‘’Iemand moet optreden. Parlementariërs moeten hun werkzaamheden vrij kunnen uitvoeren‘’, zegt Van Samson.

Hoewel Van Samson benadrukt dat de bedreigingen niets met politieke kleur te maken hebben, vindt hij dat politieke partijen soms moeten optreden door hun partijleden te waarschuwen anderen niet te bedreigen. “Toen men mij bedreigde en aangaf van een bepaalde politieke partij te zijn, moest het gelijk afgekeurd worden. De partij had de persoon kunnen waarschuwen. Maar dat is toen niet gebeurd en nu worden ook mijn collega’s met de dood bedreigd. Er is spoedig onderzoek nodig”, zegt Van Samson.

door Orsilia Dinge