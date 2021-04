Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zei gisteren op een persconferentie, het niet te zullen pikken als de twk na 15 april, nog steeds niet uitbetaald is. “Chan, oorlog baka 15, ef yu no gi’ mi a moni. Chan, stop met dictatuur”, zei Hooghart. De CLO heeft de regering een ultimatum gegeven tot 15 april om de twk die stopgezet was, uit te betalen. Hooghart krijgt daarbij ondersteuning van de Confederatie van Organisaties van landsdienaren (COL) onder leiding van Hugo Blanker. Hooghart verduidelijkte, dat hij niets heeft tegen de regering en van mening is dat de regering gerespecteerd moet worden. Echter is hij van mening dat als de regering respect wil, ze de mensen ook moet respecteren. Volgens Hooghart is er geld, maar weigert de regering de twk te betalen. Hij is niet tevreden met het resultaat van de gesprekken met de regering. De regering was volgens Hooghart, akkoord gegaan om de twk uit te betalen, maar vroeg plotseling om nog drie maanden respijt.

Hooghart is van mening dat er in die drie maanden, heel veel kan gebeuren. “Een groep zegt: ‘Weg met Chan’, wij zeggen: ‘Chan, yu ben tak’ yo set’ eng. Set’ eng kon, yu no kan kot’ den sma moni. Ik was nog niet begonnen met de oorlog, omdat ik rekening hield met de regering”, stelde Hooghart. Blanker haalde aan dat hij geen voorstander is van een verhoging, maar wel van prijsbeheersing. “Maar als je de prijs niet kan beheersen, dan moet de verhoging wel komen. Niets is zo frustrerend als wanneer ouders kijken hoe hun kinderen vermageren, omdat er geen geld is om hun kinderen behoorlijk te voeden. Het is een uitdaging en een verplichting. We blijven erbij dat de achterstanden ingehaald moeten worden. We vechten niet voor loonsverhoging, maar voor de twk die was stopgezet”, zei Blanker. Hij gaf aan dat de COL nu geen andere keus heeft dan om de CLO te ondersteunen. ‘’Wij ondersteunen de eis van CLO voor 100 procent, maar als het te lang duurt en gezegd wordt dat we tot eind mei gaan wachten, gaan we niet mee, dan gaat CLO achter ons lopen, maar voor nu staan we achter CLO”, stelde Blanker.Hooghart: “Als we beginnen te strijden, gaat het gevecht niet stoppen. Ik heb rekening gehouden met de regering, omdat ik van oordeel ben dat het onze regering is, maar als ze geen rekening met ons houden, dan gaan we ruzie krijgen.” De vakbondsleider deelde mee, dat hij bezig is de hele vakbeweging te bundelen. “Want als ze niet luisteren, houdt het op. Ik houd rekening, omdat ik ook vrienden heb in de regering’’, zei Hooghart, eraan toevoegend dat als de gelden niet tijdig op de rekeningen staan, ‘’w’o go na strati”.

door Priscilla Kia