Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft gisteren op een persconferentie uit nood gedwongen en na overleg met de overige leden van de Raad van Ministers en van De Nationale Assemblee, besloten de anti-COVID-19-maatregelen te verscherpen. De avondklokuren van maandag tot en met vrijdag zijn vervroegd en ook die van zaterdag en zondag gaan weer veel eerder in. De minister gaf aan dat deze maatregelen noodzakelijk zijn, omdat er duidelijke tekenen zijn, dat het aantal besmettingen aan het toenemen is en dat we wederom zeer voorzichtig te werk moeten gaan, omdat de drie zeer besmettelijke varianten van de COVID-19-stam, ook ons land zijn binnengedrongen. Het gaat hierbij om de Braziliaanse variant uit Manaus, de Zuid-Afrikaanse en de Britse, die alle drie al voor vele tienduizenden dodelijke slachtoffers in het buitenland, hebben gezorgd. Ramadhin vertelde ook hoe de varianten kans hebben gezien hier te arriveren. De Braziliaanse door een persoon uit Bélem, de Zuid-Afrikaanse en Britse met het vliegtuig. Ook stelde de bewindsman, dat de varianten in clusters zijn geïdentificeerd en dat bij zeker twee van de varianten, de gezondheidsautoriteiten een redelijk beeld hebben, hoe ver de verspreiding heeft plaatsgehad. De personen uit deze clusters zouden onder toezicht zijn gebracht om verdere verspreiding te voorkomen. Eén cluster wordt nog verder onderzocht, het is niet duidelijk, hoe ernstig deze verspreiding wel is. Wat uit het relaas van de minister wel naar voren kwam, is dat als de stijging van het aantal besmettingen in de buurlanden fors toeneemt, wij hier ook gelijk een verontrustende toename waarnemen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een piek in bijvoorbeeld Frans-Guyana, gelijk ook hier een stijging veroorzaakt en dat zulks mogelijk is, doordat de grens met dat land, heel erg beroerd wordt bewaakt en eigenlijk zo lek als een mandje is. Hier moet dus verandering in komen, willen we niet met de kraan open blijven dweilen en handen vol geld verliezen in de zorg, wanneer er wederom sprake is van een volgende COVID-19 en zijn variantengolf. Zijn wij blind, voor wat zich voor ellende voltrekt in ons grote buurland Brazilië? Zijn wij werkelijk zo oersimpel van geest, dat wij maar blijven feesten en maar doen alsof COVID-19 een variant van een gewone griep betreft? Zijn we vooral in het oosten van het land, zo onbewust van het dreigende gevaar, door ons niet te houden aan de zo zwaar gepropageerde COVID-19-protocollen, en overall maar demonstratief zonder mond- en neuskap rond paraderen? Niet alleen in de hoofdstad en aangrenzende districten moet men strenger gaan optreden tegen rebellerende c.q. koppige lieden, die denken dat COVID-19 hen niet zal kunnen deren. Ook in de regering zal een coalitiegenoot de achterban duidelijk moeten maken, dat het om een doodserieuze aangelegenheid gaat en dat bij continuering van roekeloos gedrag, er vele dodelijke slachtoffers kunnen vallen. De aanscherping van de maatregelen zorgt voor veel ongerief in de samenleving, vooral voor mensen die in de avonduren wat willen verdienen. Maar niet ingrijpen tegen vooral de feestneuzen, kan desastreuze consequenties hebben. Gelukkig heeft de gehele regering dat ingezien en zullen alle coalitiegenoten de naleving van de maatregelen en de controle daarop, strikt blijven ondersteunen.

Is het onwetendheid of geschiedvervalsing?

Vanwege het ministerie van Defensie werd meegedeeld dat het de eerste keer is dat een Nederlandse minister van Defensie in de persoon van Ank Bijleveld een bezoek brengt aan ons land. Het betreft in dezen een omissie van het ministerie van Defensie. In 2002 was minister Ronald Assen van Defensie de gastheer van zijn Nederlandse ambtgenoot Frank de Grave die toen deel uitmaakte van het Kabinet Kok (1998-2002). Ook toen werden er vruchtbare gesprekken gevoerd met Nederland over hervattingen van de bilaterale samenwerking op het gebied van Defensie.