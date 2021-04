‘Gat moet gedicht worden om onderbemanning te voorkomen’

De artsen uit Cuba die vóór de corona-uitbraak in Suriname waren, keren heel binnenkort terug naar hun thuisland, omdat de overeenkomst die met hen was afgesloten, op 25 maart 2021, is komen te vervallen. De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin zei in gesprek met een lokaal dagblad, dat de overeenkomsten niet verlengd zullen worden, omdat ze budgettair nadelig uitpakken voor Suriname. Een groot deel van de Cubaanse artsen was in het binnenland tewerkgesteld bij de Medische Zending (MZ) en de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). “Er ontstaat een gat. Dit gat moet gedicht worden om onderbemanning te voorkomen. Het ministerie van Volksgezondheid moet ons nog toelichten of de plek van de Cubaanse artsen gevuld zal worden met onze lokale artsen. Alleen hopen wij, dat dit spoedig gebeurt, want we willen geen onoverzichtelijk situaties”, zegt de onderdirecteur van de Medische Zending, Maureen Wijngaarde, tegenover de krant.

Hoewel de artsen nog niet vertrokken zijn, zegt Wijngaarde dat het belangrijk is te weten hoe het plaatje eruit zal zien wanneer het zover is. “In eerste instantie was het zo, dat de artsen met vakantie moeten, want in het contract was opgenomen, dat zij een maand vakantie zouden hebben. Op een gegeven moment kregen we middels een brief van Volksgezondheid te horen, dat de artsen zullen vertrekken. En omdat we er niet op voorbereid waren, is er een gat ontstaan”, zegt Wijngaarde.

door Orsilia Dinge