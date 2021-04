Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft inmiddels medegedeeld, dat het niet uitgesloten is, dat de COVID-19-maatregelen weer verscherpt worden. Zo zal mogelijk indoor-dining weer worden stopgezet. Dit naar aanleiding van de onthulling door de bewindsman over de COVID-19-mutanten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië, die alle drie in ons land zijn gearriveerd en de opzettelijke overtredingen van de COVID-19-protocollen. De overheid zal wederom genoodzaakt zijn, beperkende maatregelen aan de gemeenschap en het bedrijfsleven op te leggen. Ramadhin noemde een mogelijke verscherping van de lockdown of de herinvoering van de weekend lockdown. “De weekend lockdowns waren het meest effectief”, zei Ramadhin gisteren in het programma To the Point op Apintie Televisie. Hij merkte eveneens op, dat de avondklok van 23.00 uur, wederom zal worden teruggebracht.

Regels worden toch vertrapt

“Personen houden zich niet aan de regels, want ze doen alsof COVID-19 is vertrokken”, merkte hij op. Dit zei Ramadhin naar aanleiding van evenementen, illegale feesten, die gewoon voortgang vinden en recreatieoorden die bomvol zijn, ofschoon er een samenscholingsverbod is. Ook hebben wij tijdens de Phagwa-viering overduidelijk kunnen concluderen, dat men het COVID-19-gevaar nog zeer onvoldoende beseft, en geen gehoor heeft gegeven te geven aan het verzoek voorafgaande aan de Holiviering de phagwaviering sober en bij voorkeur in huiselijke kring door te brengen. Minister Ramadhin had bij herhaling de samenleving opgeroepen, de Phagwaviering dit jaar heel erg sober en het liefst in familiekring, door te maken. Dit om te voorkomen dat ‘Super Spreading Events’, de aanzet zouden kunnen zijn, voor een uitbraak van een derde coronagolf in ons land. Ramadhin vertelde gisteren ook dat inmiddels, de Intensive Care Unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) weer is opengesteld voor COVID-patiënten, vanwege het stijgende aantal COVID-19-besmettingen.

Handhaving laat te wensen over

De politie komt in de meeste gevallen te laat in actie gekomen. Wil je dat minder mensen de straat opgaan, dan zal de controle en handhaving vanuit de gewapende machten opgevoerd moeten worden. Er zal meer politie op straat moeten komen, vooral tijdens volksfeesten. De regering zal dus uit puur verantwoordelijkheidsbesef en het beschermen van de algehele samenleving, tegen de verdere verspreiding van COVID-19 en zijn eventuele varianten, alles in het werk stellen om een derde golf te voorkomen. “De maatregelen worden verscherpt nadat het parlement is geïnformeerd”, zei Ramadhin.

De samenleving hoort op zeer korte termijn, welke maatregelen getroffen worden. Er is nu reeds aan de samenleving voorgehouden, dat een mogelijke derde golf kan uitbreken in Suriname. Inmiddels is president Chandrikapersad Santokhi op de hoogte gesteld van een mogelijke derde coronagolf, die een overduidelijke bedreiging voor Suriname vormt. De verscherpte maatregelen gaan woensdag of donderdag in.