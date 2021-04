‘Gelden zouden al gestort moeten zijn’

De gemeenschapswerkers en andere geregistreerden kijken reikhalzend uit naar de beloofde srefidensi- en kerstbonus. Dit bevestigt gemeenschapswerker Harriette Melcherts tegenover de krant. Melcherts zegt dat om in aanmerking te komen voor de bonus, zij zich eerst moesten registreren. Wie niet over een bankrekening beschikte, moest er eerst een openen, omdat de gelden via de bank overgemaakt zouden worden. “Dat is ook gebeurd, we hebben ons huiswerk reeds gemaakt. De gelden zouden al gestort moeten zijn”, zegt Melcherts.

Zij zegt dat ze met de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, erover heeft gesproken dat de bonussen nog steeds niet uitgekeerd zijn. Volgens Melcherts, dacht de minister dat de gelden reeds waren overgemaakt.

“Ik heb de minister op 22 maart gesproken, hij zou vervolgens voor ons verifiëren waarom de betalingen niet verricht zijn. We zijn nu enkele weken verder en de gelden zijn nog niet gestort. We hebben ook niets gehoord.” De srefidensi-bonus bedraagt net als de kerstbonus, SRD 300. Tezamen een bedrag van SRD 600. Gezien de huidige economische situatie, zegt Melcherts dat de bonus veel betekent voor de mensen. “De mensen verwachten de tegemoetkoming alsnog, zij dachten dat ze het als een paasbonus zouden krijgen”, aldus Melcherts. Zij zegt te hopen dat de gelden spoedig uitbetaald worden. ‘’Heel wat mensen hebben erop gerekend’’, zegt zij.

De Communicatie Dienst Suriname (CDS) stelde eerder in een persbericht, dat vanaf 1 maart, de betalingen van start zijn gegaan. Volgens de CDS laten de betalingen op zich wachten, omdat er bij de screening onvolkomenheden waren.

door Orsilia Dinge