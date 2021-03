VS sturen mogelijk ook richting Brazilië

De directeur van de Pan American Health Organization (PAHO), Carissa Etienne, waarschuwt opnieuw, dat het COVID-19-virus, momenteel landen zwaarder raakt, maar zeer nadrukkelijk de Verenigde staten (VS) en Brazilië. Tegelijkertijd juicht ze de aankomst van de meer dan 2,2 miljoen doses via COVAX gekregen COVID-19-vaccins, toe. COVAX, de wereldwijde alliantie die voor een eerlijke toegang tot COVID-19-vaccins zorgt, heeft tot nog toe meer dan 2,2 miljoen doses geleverd aan covid-vaccins. Zo zijn afgelopen zondag in Brazilië, dat ernstig getroffen is, een miljoen covid-vaccins aangekomen. Amerika zal ook met de Braziliaanse autoriteiten overleggen hoe het dat land te hulp kan schieten. Ook zullen er naar verwachting, deze week weer covid-vaccins in Suriname en Belize aankomen.

“Hoewel de schaalvergroting is begonnen, weten we dat het nog niet genoeg is”, vervolgde Etienne.

“We hebben nog niet al de vaccins die benodigd zijn om iedereen te beschermen. Dit is wat er gebeurt als de hele wereld op te weinig fabrikanten moet rekenen. We moeten ook manieren vinden om vaccins rechtvaardiger te verdelen tussen landen”, aldus de PAHO-directeur.

In de afgelopen week raakten in de VS meer dan 1,2 miljoen mensen besmet met COVID-19, meer dan de week tevoren, terwijl 31.272 mensen stierven aan het coronavirus. De COVID-19 pandemie is met name, zeer ernstig in Zuid-Amerika, waar de besmettingen naar verluidt sterk toenemen in Chili, Paraguay en Uruguay. Het virus blijft zich zeer gevaarlijk verplaatsen in heel Brazilië. COVID-19 besmettingsgevallen en sterfgevallen nemen daar schrikbarend toe, en de bezettingen van ICU-bedden is in veel staten erg hoog. In buurland Venezuela neemt de besmetting toe, vooral in de zuidelijke grensstaat Bolivar.

In het Carïbisch gebied neemt het aantal COVID-19 besmettingen toe in met name Cuba, Aruba, Curaçao en Antigua en Barbuda. In Jamaica zijn de positive gevallen gedurende de afgelopen weken gestaag toegenomen. Dit is volgens Dr. Etienne een actieve noodsituatie voor de volksgezondheid. Naarmate het virus om zich heen grijpt en het aantal ziekenhuisopnames toeneemt, moeten wereldwijd de vaccinaties onder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, dringend opgeschaald worden. De doses die worden toegepast, helpen gezondheidswerkers en andere kwetsbare gemeenschappen te beschermen. “De door de WHO goedgekeurde vaccins zijn veilig en werken goed als het jouw beurt is, aarzel dan niet. Laat je vaccineren”, aldus Dr. Etienne.

Ondertussen heeft de PAHO landen training en technische ondersteuning geboden, zodat ze meer capaciteit hebben om ongewenste voorvallen op te sporen, wat van cruciaal belang zal zijn, naarmate nieuwe vaccins worden ontwikkeld en in de regio worden geïntroduceerd.