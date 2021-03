Het nieuwe gebouw van het Onderdirectoraat Vreemdelingenzaken (VZ), is vandaag officieel in gebruik genomen. Volgens de minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi, is dit een belangrijke schakel voor de afdeling. Gezien VZ nu over een eigen ruimte beschikt, hoopt Amoksi, dat er nu vorm wordt gegeven aan het beleid dat gevoerd moet worden. “Het vreemdelingenbeleid moet hierdoor van redelijk naar uitmuntend gaan. De dienst moet in de komende periode beter gaan functioneren. De opgelopen achterstanden moeten ingehaald worden. Het beleid moet nu gericht zijn op de verschillende personen die gebruik maken van de diensten”, aldus Amoksi.

De minister bedankte een ieder die heeft meegewerkt aan de realisatie van het gebouw. Vicepresident Ronnie Brunswijk, zei erop te vertrouwen, dat de te verlenen diensten uitgebreid zullen worden. “Ik ben ervan overtuigd dat werknemers nu met frisse moed naar het werk zullen komen. En ik hoop dat elke werknemer efficiënter zal functioneren voor het apparaat. Verder moet er hard aan gewerkt worden om de dienst te reguleren”, aldus de vicepresident.

-door Orsilia Dinge-