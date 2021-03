AstraZeneca-vaccin al geaccepteerd

DNA-ondervoorzitter tevens arts Dew Sharman stelt tegenover De West, dat als de regering de stap wenst te doen ook het Russische COVID-19-vaccin (Spoetnik V) en het Chinese COVID-19-vaccin (Sinovac) te importeren, het volgens hem, geen probleem zou kunnen zijn voor welk product er wordt gekozen. Volgens Sharman, gaat het er echter wel om, of de vaccins goedgekeurd zijn door de bevoegde instituten en autoriteiten, onder meer de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). “Goed is goed, of het nou van China, India, Rusland etc. komt, het vaccin moet echter goedgekeurd zijn door de wereldwijde erkende wetenschappelijke instituten, alvorens het gebruikt kan worden”, benadrukt Sharman. Vervolgens zegt hij, dat wij al aan het AstraZeneca-vaccin gewend zijn geraakt, en het daarom altijd handiger en prettiger voor de gezondheidswerkers is om hetzelfde product door te gebruiken.

“Echter weet ik wel, dat wij bij voorkeur nog steeds het Astra-Zeneca vaccin zullen gebruiken, dat afkomstig is van Zuid-Korea”, aldus Sharman.

Sharman zegt dat het ministerie van Volksgezondheid een goed opgezet plan heeft, om zoveel mogelijk de totale bevolking te vaccineren.

Er is een bepaalde volgorde, en op basis daarvan, wordt er momenteel gewerkt. De overheid is volgens Sharman, ook doende om meer vaccinatietenten op te zetten, zodat zij meer mensen kan bereiken voor het vaccineren. “Van de 50.000 vaccins, die wij hebben gehad, moeten wij de komende weken 25.000 mensen hebben gevaccineerd”, aldus Sharman. Vervolgens verklaart hij, dat dezelfde hoeveelheid Astra-Zeneca vaccins voor dezelfde groep personen moet worden gereserveerd, zodat die hun tweede prik kunnen krijgen. “Tot nu toe ben ik niet ontevreden, als het om het vaccineren gaat, het immuniseren gaat redelijk vlot. In het weekend hebben wij de 10.0000ste persoon gevaccineerd”, aldus Sharman. Hij is ervan overtuigd, dat wij in twee tot drie weken zeker 25.000 personen hebben ingeënt.

Volgens Sharman is de overheid momenteel bezig meer vaccins te bestellen. Sharman: “Iets van 70.000 geloof ik en dan zal de COVID-19 campagne veel uitgebreider uitgevoerd worden.” Volgens hem, zal dit wat tijd en inspanning in beslag nemen om de samenleving te overtuigen, zich zoveel als mogelijk te laten vaccineren. Vervolgens zegt hij, dat als men het vaccin ontvangen heeft en toch besmet geraakt met COVID-19, men volgens Sharman minder ernstige klachten zal krijgen.

De druk op de ziekenhuizen zal volgens Sharman dan ook veel minder worden.

Sharman vindt, dat er wel mensen zullen zijn, die het vaccin niet willen en zullen nemen. “Maar het accepteren van het COVID-19 vaccin, is een vrijwillige activiteit. Het gaat er echter om, dat de meeste mensen in staat worden gesteld, zich te laten vaccineren en ik denk dat het ook wel zal lukken.”

Volgens hem, zijn er in Suriname niet zoveel mensen die tegen bepaalde zaken zijn. Sharman verduidelijkt, dat bij de voorafgaande vaccinaties men is opgekomen voor vaccinaties.

Sharman zegt, dat hij hoopt dat de overheid genoeg informatie zal verstrekken en de meeste mensen toch zal bereiken, zodat zij bereid zullen zijn het vaccin te aanvaarden.

“Het ministerie van Volksgezondheid zal ons wel op de hoogte stellen, wanneer wij de volgende doses binnen zullen krijgen. Wij hopen dan alleen nog dat de samenleving zal participeren, wanneer het zover is”, zegt Sharman.