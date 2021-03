In een schrijven aan het personeel, dringt de directie van Stichting Wiesje, erop aan dat elk personeelslid zich laat vaccineren. De directie geeft aan dat de stichting zich bezighoudt met (oudere) mensen die aan dementie lijden. Volgens de stichting, is het van belang deze mensen te beschermen tegen COVID-19. Echter is het personeel het hiermee niet eens. De werknemers vinden dat ze niet verplicht kunnen worden deze stap te nemen.

Het personeel zegt altijd, ook nu er een covid-pandemie heerst, zorgvuldig en verantwoordelijk hun werk naar de bewoners toe te hebben gedaan. Volgens het personeel, hebben zich dan ook geen gevallen van besmettingen voorgedaan. De stichting stelt echter een covid-vaccinatie verplicht en dreigt werknemers die geen gehoor geven hieraan, te ontslaan.

In gesprek met een lokaal medium zegt directeur Mavis Leter, dat er inderdaad een brief is gericht aan het personeel, waarin het personeel opgeroepen wordt zich te laten vaccineren. Volgens Leter hebben zij te maken met een risicogroep en moet er alles gedaan worden om deze groep te beschermen. Leter zegt dat je niemand mag verplichten, maar dat je wel je beleid mag aanpassen. “Ons beleid is op dit moment dat indien je hier wilt werken, je je dient te laten vaccineren”, aldus Leter.