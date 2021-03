De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, zei tijdens een persbijeenkomst die dit weekend gehouden is, dat de regering nog steeds naar mogelijkheden kijkt om in deze huidige situatie, groei en ontwikkeling voor Suriname te bewerkstelligen. In dat kader heeft de regering op vrijdag 19 maart, een overeenkomst met het Deens bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG) getekend. HPSG zal de bouw van een Hydrogen Power Plant (waterstofcentrale) financieren en coördineren.

Volgens Ramdin zijn er reeds drie overeenkomsten getekend met HPSG door de ministers Armand Achaibersing (Financiën en Planning), Albert Ramdin (BIBIS), David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen, NH) en HPSG-directeur Benny Falk. Deze samenwerking kan volgens Ramdin, geplaatst worden onder de categorie ‘Foreign Direct Invest Suriname’.

Met de bouw van deze waterstofcentrale zal er 100 megawatt (MH) aan hernieuwbare energie voor Suriname geproduceerd worden. Ook zal het bedrijf USD 1,2 miljard in Suriname investeren. “Dit zal het land niets kosten, ook niet de nodige grond voor het project. Dit is een uniek project met hoogwaardige technologie voor Suriname. Ook de diaspora is hierbij betrokken”, stelde Ramdin. Volgens de minister zijn de eigenaren van de grond, met name plantage Bredevoort, de initiatiefnemers van dit project.

Falk legt uit dat er met de waterstof uit de Commewijnerivier, industriële zuurstof en waterstof geproduceerd zal worden. Volgens Falk, moet dit systeem van hernieuwbare energie in 2023 al operationeel zijn. HPSG zal met haar ervaring in waterstofenergieparken, volgens Falk, Suriname naar de wereldwijde innovatie op het gebied van waterstof brengen. “Suriname is ready for the world, we believe in in this country”, benadrukte Falk. Hoewel dit project veel elektriciteit zal vergen, is dat volgens Falk geen probleem, omdat er stroom opgewekt zal worden met behulp van windturbines en zonne-energie.

Abiamofo zei dat het project de elektriciteitsvraag van Suriname moet dekken. Hij stelde, dat er een goede overeenkomst gesloten is. Volgens Abiamofo, is dit een significante stap in de richting van hernieuwbare energie. “Het systeem zal Suriname de capaciteit bieden om te voldoen aan energiebehoefte op lange termijn. Verder is waterstof een schone en betaalbare energie, milieuvriendelijk en duurzaam”, aldus de NH-minister. Volgens Abiamofo zal dit systeem een stimulans zijn voor de productiesector. “Er is voor groei zicht, met name de economische groei voor de toekomstige ontwikkeling.”

-door Orsilia Dinge-