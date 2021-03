‘Vertragingsmodel wordt ten zeerste afgekeurd’

Het staatsvervoer wordt vanaf zaterdag 20 maart landelijk lamgelegd. Vervoerders aangesloten bij het Nationaal Vervoers Bedrijf (NVB) en de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) verklaren, dat de opgeschorte actie wederom is opgepakt, omdat de gemaakte afspraken niet volledig zijn nagekomen. Eerder hadden de bushouders voorgesteld, alvast 70 procent volgens het nieuwe tarievenstelsel aan de bushouders uit te betalen, terwijl de regering het voorstel met de nieuwe bedragen bekijkt voor goedkeuring. Volgens de bus- en boothouders, had het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, drie weken de tijd gevraagd om het voorstel van OBS-ondervoorzitter Iwan Woon, goed te keuren. Het voorstel van Woon houdt in, dat er maandelijks een voorschot van 70 procent wordt betaald tothet rekenmodel is goedgekeurd. Maar volgens de bushouders, heeft de TCT-minister het voorstel naar het ministerie van Financiën doorgestuurd. De bushouders stellen, dat dit een vertragingsmodel is. “Echter wordt dit vertragingsmodel ten zeerste afgekeurd. En daarom is het voorstel gedaan om de opgeschorte actie wederom op te pakken. De boten en de bussen zullen aan de ketting en in de garage blijven tot nader order”, aldus een bushouder tegenover de krant.

Volgens de bushouders, zal de actie duren totdat er gehoor is gegeven aan de eisen. “We zullen aanhouden totdat onze gelden gestort zijn.” De bushouders zeggen dat een tariefsverhoging hoognodig is, omdat zij door huidige situatie, niet meer uitkomen met de tarieven die er momenteel gehanteerd worden.