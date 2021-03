“Het is een jaarlijks terugkerend iets dat de prijzen van groenten rond deze periode dalen. Maar van het jaar zullen de prijzen waarschijnlijk sterker dalen, omdat er sprake is van zware regen. Ook plant haast een ieder tegenwoordig op kleine schaal”, zei een landbouwer tegenover de krant, naar aanleiding van de lage prijzen die momenteel gelden voor onder andere bladgroenten.

Volgens hem kun je als landbouwer twee dingen doen: je oogst verloren laten gaan of je oogst goedkoop afzetten. Kies je voor het laatste, dan verdien je je investering terug. “In zo een seizoen is het meestal een goede combinatie van zon en regen. Maar de afgelopen dagen hebben we te kampen gehad met zware regen. Je moet dan geluk hebben dat je oogst uitkomt en indien dat het geval is, moet je die zo snel mogelijk afzetten. Een ander probleem is dat haast een ieder aan kleine landbouw doet en zelf probeert te verkopen. De afzet neemt hierdoor sterk af, waardoor je de prijzen niet te hoog kan zetten, anders blijf je ermee zitten”, aldus de landbouwer.

Hij verwacht dat de prijzen van bladgroenten de komende weken nog verder zullen dalen. De prijzen van boulanger, antroewa en tomaten, zullen volgens hem vrij stabiel blijven of zelfs omhoog gaan. “Hieruit kunnen we dus toch ons winst halen om in ons onderhoud te voorzien. Zo zie je dat je als landbouwer moet kunnen spelen met de producten. Je gaat niet altijd de volle winst uit je oogst halen”, zegt de landbouwer.