Brazilië heeft te maken met een historische ineenstorting van zijn gezondheidszorg, omdat de intensive care afdelingen in vrijwel alle ziekenhuizen heel dicht op hun maximale capaciteit zitten. Deze waarschuwing komt van het toonaangevende gezondheidsinstituut Fiocruz. Volgens Fiocruz hebben COVID-19-eenheden in alle 27 deelstaten van Brazilië, op twee na een opvangcapaciteit van 80 procent of meer bereikt. In de deelstaat Rio Grande do Sul zijn helemaal geen bedden voor intensieve zorgen meer beschikbaar. De waarschuwing komt op het moment dat het land het hoogste dagelijkse dodental tot nu toe heeft geregistreerd en wel met 2.841 doden binnen 24 uur.

In de verklaring zegt Fiocruz, dat de situatie “uiterst kritiek is in het hele land”. “De analyse van onze onderzoekers suggereert, dat het de grootste ineenstorting van de ziekenzorg en de gezondheidsdiensten in de geschiedenis van Brazilië is”, voegde Fiocruz eraan toe.

Gezondheidsfunctionarissen in de dichtstbevolkte deelstaat van Brazilië, São Paulo, die dinsdag ook een dagelijks recordaantal doden registreerden, hebben de nieuwe minister van Volksgezondheid, Marcelo Queiroga, die later vandaag formeel zal worden benoemd en tevens de vierde persoon is die het ambt bekleedt sinds het begin van de pandemie, opgeroepen een nationale lockdown te overwegen. Queiroga kreeg de functie maandag van president Jair Bolsonaro, die op grote schaal wordt bekritiseerd wegens zijn aanpak van de pandemie.

President Bolsonaro heeft zich consequent verzet tegen quarantainemaatregelen van de staatsgouverneurs, met zijn argument, dat de bijkomende schade aan de economie, erger zou zijn dan de effecten van het virus zelf.

Op Twitter zei João Gabbardo, het hoofd van de noodhulporganisatie Covid-19 in São Paulo, dat particuliere ziekenhuizen om ruimte in het openbare gezondheidssysteem hadden gevraagd, vanwege de vraag naar intensive care-bedden. President Jair Bolsonaro heeft consequent, de gevaren van de pandemie gebagatelliseerd. Vorige week vertelde hij de Brazilianen nog te stoppen met zeuren over COVID-19. De laatste toename van het aantal besmettingen wordt toegeschreven aan de snelle verspreiding van zeer besmettelijke varianten van het virus.

De Braziliaanse-regering heeft ook kritiek te verwerken vanwege de trage verspreiding van vaccins. Het distribueert momenteel de door Oxford-AstraZeneca en China ontwikkelde coronavirus-vaccin. Ze heeft voorts bestellingen geplaatst voor de Pfizer-BioNTech-, Johnson & Johnson- en Russische Sputnik V-vaccins. Tot dusver heeft slechts 4,6% van de bevolking minstens één dosis toegediend gekregen.

Brazilië heeft het op één na hoogst aantal besmettingen en sterfgevallen ter wereld, na de Verenigde Staten (VS). In totaal heeft het land meer dan 11,6 miljoen besmettingen en 282.000 doden genoteerd sinds het begin van de pandemie. Uit BBC News