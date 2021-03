“Ik heb in totaal negen gouden medailles voor Suriname gewonnen, maar daarvan heb ik er al vier verpand om te overleven. Als topsporter die het land internationaal vertegenwoordigd heb ik het behoorlijk zwaar”, zei de atleet Miguel van Assen in een video. Van Assen heeft diverse medailles in de wacht gesleept bij het atletiekonderdeel hinkstapspringen en heeft Suriname meerdere malen vertegenwoordigd in het buitenland.

Volgens Van Assen krijgt hij totaal geen steun vanuit het bedrijfsleven of de overheid. “Wanneer men me ziet, denken ze al gauw dat ik het goed heb, maar dat is niet het geval. Ik heb twee kinderen die dagelijks moeten eten, maar ik kan niet gaan werken, omdat ik sport op een hoog niveau. Ik train drie maal per dag. Wanneer ik de overheid om hulp vraag, word je van het kasje naar de muur gestuurd en het bedrijfsleven ziet niets in je.”

Van Assen zei van vicepresident Ronnie Brunswijk en de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, geen hulp te ontvangen.

“Deze gasten doen dingen voor het oog van de mens, maar wie ze daadwerkelijk moeten helpen, kunnen ze niet. Ik word weggejaagd wanneer ik bij de vicepresident ga voor hulp. De laatste keer was zo erg dat hij mij gezegd heeft, mijn medailles te verkopen als het niet meer lukt.”

Volgens Van Assen verdient hij als topatleet maandelijks slechts SRD1500. Hiermee moet hij voeding zien te kopen voor zichzelf en zijn kinderen. “Ik eet soms niet, maar zodra mijn kinderen eten, is het goed. De overheid had mij een woning beloofd, maar die is er nooit gekomen. Mijn woonomstandigheden zijn slecht. Maar ik doe het voor Suriname. Echter weet ik niet hoelang ik nog door kan”, aldus Van Assen.

De directeur van Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw, heeft inmiddels meegedeeld, dat er contact is opgenomen met de nodige functionarissen en organisaties om te bekijken wat de stand van zaken is en hoe het probleem verder opgelost kan worden. Volgens Touw Ngie Tjouw, wil het departement Sportzaken eerst alle problemen eerst een rijtje zetten. “Wat er allemaal is aangegeven, willen wij eerst allemaal op een rijtje zetten. Zo lijkt het ons verstandig om eerst rustig met Van Assen contact op te nemen, omdat wij ook bezorgd zijn over Van Assen”, aldus Touw Ngie Tjouw op zijn Facebookpagina.