Een aantal particuliere bushouders wil wederom met de voorzitter van de Particuliere Bushouders Organisatie (PLO), John Mahadewsingh, om de tafel gaan zitten om te praten over het aanpassen van de bustarieven. “Wij komen niet meer uit. We hebben niets aan de laatste verhoging die wij hebben gehad, want kort daarna zijn de benzineprijzen weer gestegen”, zegt een bushouder die de route Paramaribo-Lelydorp onderhoudt, tegenover de krant.

Volgens de bushouders is het niet hun bedoeling te gaan klagen bij de voorzitter. Behalve het aanpassen van de bustarieven, hebben ze ook een ander oplossingsmodel bedacht om hun kosten naar beneden te brengen. “Als het aan ons ligt, hoeven we geen verhoging, want de gemeenschap kan het zich niet permitteren. Maar laten we de mogelijkheid bekijken dat bushouders goedkoper brandstof kunnen aanschaffen op weekbasis”, zegt een bushouder.

Zij zeggen dat ze ook in de problemen komen, omdat de prijzen van (bus)onderdelen blijven stijgen. “Je kunt het de winkelier niet kwalijk nemen, want ook zij zijn afhankelijk van de koers. Maar wij moeten dat geld ergens vandaan halen. Als het aan ons ligt, stoppen we met rijden, want de verdiensten zijn dusdanig verminderd, dat je liever voor een baas kan gaan werken. Het probleem is dat er geen mensen in dienst worden genomen en het een hele aanpassing wordt voor iemand die dit werk jaren heeft gedaan. Wij doen het werk met liefde, maar laat de overheid ook behoorlijk naar ons omkijken”, aldus de bushouders.