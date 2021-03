Het gezond maken van N.V. Grassalco geniet hoge prioriteit bij de regering en de leiding van het bedrijf. Om de regering inzicht te geven in de stand van zaken en activiteiten die in het kader van de gezondmaking worden uitgevoerd, heeft er op woensdag 10 maart een ontmoeting plaatsgevonden. Bij de meeting waren de leiding, Raad van Commissarissen, president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen aanwezig. Het bedrijf heeft bij deze meeting ook zijn investeringsplan en begroting voor 2020-2021 gepresenteerd. Directeur Wesley Rozenhout zegt dat ontmoetingen met de regering bedoeld zijn om te meten als het bedrijf de goede richting opgaat. “We varen op de koers van de regering.”

“We hebben in de afgelopen zes maanden hard gewerkt om de nodige zaken in orde te maken binnen Grassalco. Geen middelen, defect asset, torenhoge rekeningen, geen financiële rapportages en geen middelen”, zegt president-commissaris Ravi Moerlie over de situatie in het bedrijf. Minister Abiamofo zegt dat de regering de toezegging heeft gedaan ten aanzien van de toekomstplannen die gepresenteerd zijn. “Het gaat om grote en ambitieuze investeringen, maar we willen toch de nodige zekerheden in het investeringsplan.”

De president-commissaris zegt dat momenteel de steenslag- en zandproductie op volle toeren draaien, met de beschikbare capaciteit. “Er wordt hard aan gewerkt om de tweede crusher te installeren. We kijken nu naar mogelijkheden om onze capaciteit te verhogen. Tegelijkertijd blijven we vragen aan het staatsbedrijf om steeds meer te besparen op vaste kosten, productiekosten en personeel.” Verder zegt Moerli, dat er nu gekeken wordt naar mogelijkheden om de pit-rock aanstroom te verbeteren. “Er is veel aandacht gevraagd aan het staatsbedrijf om de lokale business meer aandacht te geven, gezien de toekomstplannen met de olie-industrie en aankomende projecten.’’

Ten aanzien van de goudproductie te Maripaston, heeft Grassalco volgens Moerli, een aantal urgente investeringen gedaan om de kosten te verlagen en de productie op te starten. Ook d raait de huidige Gravity Concentration Plant (GCP) volop. ‘’We hebben inmiddels de productie kunnen opstarten. Enkele noodzakelijke investeringen zijn nog nodig maar we kijken uit naar de mogelijkheden met de beschikbare middelen die we hebben”, aldus Moerli.