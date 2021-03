Leden van de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ), zijn vanaf vandaag in sitdownactie. Deze actie duurde van 07.00 tot 11.00 uur. Aan cruciale afdelingen is er dispensatie verleend. De leden van de bond hebben dit besluit gisteren tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) genomen. Het personeel wil dat een aantal heikele zaken besproken worden. Onderhandelingen over secundaire voorwaarden, die sinds begin januari 2021 hervat hadden moesten worden en de huidige escalaties tussen medewerkers van de afdeling Educatiecentrum en de manager aldaar, behoren tot enkele van deze punten.

Het bestuur van de ABPLAZ laat optekenen dat het vanaf 23 oktober 2020 in dialoog is met de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin en naar oplossingen wordt gezocht voor de problemen. Een team geleid door de directeur van Volksgezondheid, is tot twee keer toe onvoorbereid naar de samenkomst met het bestuur gekomen. Dit is niet in goede aarde gevallen bij het bestuur. Documentatie die door het bestuur al bij het eerste gesprek met de minister werd overhandigd, bleek niet eens te zijn doorgenomen. Bij het laatste gesprek tussen het team van Volksgezondheid en het bestuur van de ABPLAZ op 11 februari, werden er wederom geen oplossingen aangedragen door de vertegenwoordiging van de bewindsman, terwijl dit een concrete afspraak was tussen partijen. Er is daarna weer afgesproken, dat er spoedig weer een ontmoeting zou komen tussen het bestuur van de ABPLAZ, de directeur van het AZP en het team van Volksgezondheid.

Hiervoor is de voorzitter voor het laatst door de directeur van Volksgezondheid gebeld, met een tentatieve datum van 24 februari.

De bevestiging voor deze ontmoeting, vanwege de directeur, die zou volgen op 19 februari, is uitgebleven.

Aan de minister en het team van Volksgezondheid is door het bestuur duidelijk gemaakt, dat de ABPLAZ vanaf april 2020 in beraad is.

Het bestuur heeft ook aan de directeur van het AZP door middel van een mailwisseling gevraagd, ontvangen te worden voor het bespreken van brandende vraagstukken binnen de instelling.

Tot op heden werd er geen reactie van de directeur ontvangen. Het personeel is niet te spreken over de wijze waarop de directie van het AZP en het ministerie van Volksgezondheid met zijn belangen om-gaat.

De bond heeft onder andere de volgende eisen:

– Het ontheffen van de opleidingsmanager

– Het voortzetten van de onderhandelingen

– Opheffing van de onderbezetting de in het ziekenhuis heerst

– De uitbetaling van het verschil aan gratificaties over het jaar 2017 en 2018.

De bond wil een werkbare oplossing voor alle andere besproken knelpunten. Indien tot en met vrijdag 5 maart geen werkbare oplossingen zijn gevonden, komt het personeel op maandag 8 maart wederom in vergadering bijeen. Er zullen dan verdere acties worden besproken, aldus de ABPLAZ.