‘Angst dat koers de pan uit rijst, misplaatst als regering niet overbesteedt’

De regering heeft onlangs besloten om een minimumkoers van SRD 14,29 en een maximumkoers van SRD 16,30 te hanteren. Echter in de praktijk werkt het anders en ligt de straatkoers nog altijd boven de maximumkoers van SRD 16,30. Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES), zei gisteren in het tv-programma In de Branding, dat de reële benadering voor deze kwestie is, het loslaten van de koers. “Niemand heeft een glazen bol. We weten niet hoe de mensen gaan reageren, maar als je die koers vrijlaat, gaan de koers van SRD 16 en de koers van SRD 19 (straatkoers, red.) naar elkaar toekomen. De kans dat de koers boven SRD 20 zal schieten, is klein als je een pakket van samenhangende maatregelen hebt, maar als je geld in de samenleving blijft pompen, dan gaat de koers doorschieten”, stelde Ramautarsing.

Hij gaf aan dat de VES geen losse koersmaatregelen wil, maar een samenhangend pakket waar een zwevende wisselkoers onderdeel van is. “We hopen dat de regering gelijk heeft, maar onze ervaring internationaal en eigen ervaring leert, dat het kunstmatig laag houden van de koers niet werkt. De enige manier is de koers te laten lopen en met een klein beetje geduld, komt het naar een evenwicht. Er is geen reden dat de koers de pan uit gaat rijzen. Deze angst is compleet misplaatst als de regering niet overbesteedt”, zei Ramautarsing.

Hij legde uit dat overal in de wereld gebleken is dat landen die in crisis raken, wisselkoersproblemen hebben en dat de enige manier om er duurzaam uit te komen, is om de koers te laten zweven en te zoeken naar een evenwichtskoers die de economie werkelijk kan dragen. “We kunnen allemaal proberen om de koers om laag te zingen, maar a san’ ne wroko so.

De politiek wil het zo laag mogelijk hebben en dat willen we allemaal zo, want dan hebben we de hoogste welvaart, maar het werkt niet zo.

De economie moet zichzelf verdienen. We moeten meer produceren en exporteren als we meer willen consumeren en dat heeft geen toverformule”, gaf Ramautarsing aan.

‘’Het is’’, aldus Ramautarsing, ‘’goed dat de nepkoers van SRD 14,29 verlaten is, maar ook een koers van SRD 16,30 gaat niet werken.’’ De VES heeft voor het aantreden van de nieuwe regering aan coalitieleiders gezegd op welke wijze de crisis opgelost kan worden.

Dat is volgens Ramautarsing, met een samenhangend pakket van maatregelen inclusief het zoeken naar een evenwichtswisselkoers. ‘’Maar de regering schijnt koppig vast te houden, terwijl VES op diverse momenten heeft aangegeven hoe het zou moeten’’, zegt Ramautarsing.