Dosis Suriname op Antigua

De Indiase regering heeft zaterdag 175.000 AstraZeneca/Oxford- vaccins naar vijf Caribische landen, waaronder Suriname gestuurd. Vier lidlanden van de Organisatie van Oost-Caribische Staten (OECS) zijn met name: St. Lucia, St. Kitts en Nevis, St. Vincent en de Grenadines, Antiqua en Barbuda. De vaccins werden van Mumbai naar Antigua en Barbuda overgevlogen. Verdere regelingen voor het transport zijn getroffen, om de vaccins naar de respectieve landen te brengen.

Volgens bronnen zal St. Lucia respectievelijk 25.000 vaccins van het AstraZeneca-vaccin, St. Kitts en Nevis 20.000, St. Vincent en de Grenadines 40.000, Antigua en Barbuda 40.000 en Republiek Suriname 50.000 ontvangen.

De succesvolle verwerving van vaccins uit India wordt toegeschreven aan de premier van Dominica en voorzitter van de OECS, Roosevelt Skerrit, aangezien zijn uitmuntende relatie met India het vaccin voor alle OECS-landen heeft kunnen bewerkstelligen om de wereldwijde pandemie terug te dringen. Als voorzitter van de OECS had Roosevelt Skerrit de Indiase regering aangeschreven, om vaccins voor de respectieve landen te vragen om zo hun eerstelijnswerkers en andere kwetsbare groepen in het land te kunnen beschermen.

Volgens de Indiase regering heeft Dev Bath, een vertegenwoordiger van St Kitts en Nevis, het mandaat gekregen het coronavirusvaccin uit India te verzenden af te handelen. Bronnen meldden, dat Bath in de eerste fase van de distributie naar twee Caribische landen, Dominica en Barbados, op efficiënte wijze de veilige levering van vaccins heeft beheerd, wat bijna alle OECS-landen in staat heeft gesteld eerstelijnswerkers te immuniseren. Bath heeft een cruciale rol gespeeld bij het tot stand komen van de levering van vaccins uit India; hij gebruikte zijn bilaterale relaties om deze kleine Caribische landen te ondersteunen bij het immuniseren van hun eerstelijnswerkers en het grotere publiek als geheel in de strijd tegen COVID-19.

Onlangs hadden de Britse Gemenebest landen van Dominica en Barbados, respectievelijk al ongeveer 70.000 en 100.000 doses AstraZeneca-vaccins uit India ontvangen. Er zijn ongeveer 92 andere landen die hulp hebben gezocht bij India om vaccins, omdat India momenteel behoort tot de beste vaccinproducenten ter wereld.

Volgens bronnen zijn de vaccins van AstraZeneca-vaccins bestemd voor de voormelde Caribische staten vertrokken vanuit Mumbai in Hawker 850 XP-vliegtuigen en zouden de toestellen Antigua en Barbuda tegen maandagochtend bereiken.

Suriname behoort zijn vaccins uit India zelf op te halen in Antigua. Het is echter nog niet duidelijk hoe dat zal geschieden, maar minister Ramadhin van Volksgezondheid heeft echter tegenover een lokaal medium meegedeeld, dat wij de vaccins maandagmiddag rond vijf uur op de Johan Adolf Pengelluchthaven, kunnen verwachten. Dat betekent dat wij in Suriname door kunnen gaan met het verstrekken van COVID-19-vaccins. Hetgeen het verder beheersen van het virus, mogelijk maakt. Dit om de samenleving te beschermen en om de duurzaamheid van de gezondheidszorg, te waarborgen.