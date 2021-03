De variant van het coronavirus die voor het eerst werd ontdekt in (Manaus Brazilië), is nu ook vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk (VK). Er zijn drie besmettingen geconstateerd in Engeland en afzonderlijk drie in Schotland. In Engeland proberen de autoriteiten nog steeds een van de drie personen op te sporen die positief werden bevonden op de nieuwe variant. “De drie inwoners van Schotland waren vanuit Brazilië via Parijs en Londen naar Noordoost-Schotland gereisd”, aldus de Schotse regering. Deskundigen zijn van mening dat deze variant, die voor het eerst werd ontdekt bij reizigers in Japan afkomstig uit Manaus in het noorden van Brazilië in januari, besmettelijker zou kunnen zijn. Men is ook bezorgd dat vaccins er misschien niet zo effectief tegen kunnen zijn, maar professor Stephen Powis van het National Health Service (NHS) in Engeland, verklaarde tegenover de Amerikaanse media, dat vaccins snel kunnen worden aangepast.

Dr. Susan Hopkins, van Public Health England (PHE), zei dat het Verenigd Koningkrijk geavanceerder is dan veel andere landen bij het identificeren van de varianten en mutaties en daarom in staat is om snel te handelen.

Een woordvoerder van PHE zei dat ambtenaren nu passagiers opsporen die op dezelfde vlucht zaten van São Paulo naar Heathrow, via Zürich. Ambtenaren ondervragen iedereen die op 12 of 13 februari een test heeft gedaan en die geen resultaat heeft ontvangen of een onvoltooide testregistratiekaart bezit, zich onmiddellijk moet aanmelden. Met betrekking tot de gevallen in Schotland zei de Schotse-regering dat de drie mensen die positief werden bevonden op het Braziliaanse-variant, zichzelf al het hebben geisoleerd. Er wordt nu contact opgenomen met andere passagiers die op dezelfde vlucht van Londen naar Aberdeen zaten. De Braziliaanse variant is waar regeringen zich wereldwijd zorgen over maken, omdat deze vergelijkbare mutaties vertoont met de Zuid-Afrikaanse variant die ook tot grote zorg heeft geleid. Beide hebben genetische veranderingen ondergaan, waardoor ze besmettelijker kunnen worden en misschien minder gemakkelijk te stoppen met de huidige vaccins die op COVID-19 zijn gebaseerd. De verschillende vaccins van het coronavirus die nu wereldwijd worden toegepast, zijn ontworpen voor het COVID-19 coronavirus, niet voor deze nieuwe varianten. Wetenschappers zijn van mening, dat de vaccins nog steeds bescherming zullen bieden alhoewel misschien niet zo goed.

Er wordt nu al gewerkt aan het herontwerpen of aanpassen van de vaccins, om ze beter te doen aansluiten op enkele van deze nieuwe “zorgwekkende varianten”. Deze aangepaste vaccins zouden binnen enkele maanden klaar kunnen zijn, hetgeen betekent dat het Verenigd Koninkrijk miljoenen doses klaar zou hebben om mensen nu vóór de komende winter een boost en er zo voor te zorgen dat de bevolking wordt beschermd.

Er zullen zeer vermoedelijk meer gevallen zijn van nieuwe varianten die nog niet zijn geïdentificeerd. Hoewel het misschien niet mogelijk is om ze totaal te elimineren, is de vastberadenheid er wel om de verspreiding van het coronavirus, inclusief nieuwe varianten, te vertragen.