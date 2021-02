‘Belachelijke boetes niet voldoende’

Het legseizoen van de zeeschildpadden is reeds twee maanden aan de gang. Zeeschildpadden zijn beschermde dieren en het is daarom verboden, eieren van zeeschildpadden te rapen en of in bezit te hebben. Ondanks dit verbod heeft de politie van een controlepost nabij het Marwina Ziekenhuis, ongeveer 14.500 krapé-eieren onderschept. Naar verluidt was het voertuig vanuit Albina op weg naar Paramaribo.

Milieuactivist Erlan Sleur, zegt desgevraagd, dat het hoog tijd is dat er van overheidswege beleid wordt gevoerd om zeeschildpadden te beschermen, dit omdat volgens Sleur, zeeschildpadden heel belangrijk zijn voor het ecotoerisme. “Deze 14.500 eieren zijn slechts een druppel. Jaarlijks worden er duizenden eieren onderschept. Hoe meer eieren men proeft, hoe meer lust er gekweekt wordt.” Sleur zegt dat hij meerdere malen heeft aangehaald, dat de zeeschildpaddenpopulatie beter beschermd moet worden. “We hebben vaker erop gehamerd, dat er acties ondernomen moeten worden om de zeeschildpadden te beschermen. En elke keer is het weer hetzelfde liedje en is er geen geld voor jachtopzichters of geen brandstof om te patrouilleren. De zeeschildpadden zijn onze nationale trots, gezien het overgrote deel alleen op Galibi en Braamspunt legt, en daarom dienen ze beschermd te worden”, aldus Sleur.

Volgens de milieuactivist is er niet voldoende controle, waardoor stropers heel gemakkelijk hun slag kunnen slaan. Jachtopzichters zijn volgens Sleur, in de meeste gevallen nutteloos. “De meesten zitten gewoon op kantoor en elke keer krijg je te horen dat er geen brandstof is’’ Volgens Sleur wordt er altijd hetzelfde gezegd, namelijk dat het WWF (World Wide Fund for nature) of de overheid, geen geld heeft overgemaakt. ‘’De overheid moet nu beseffen, dat ze niet op WWF kan wachten om onze nationale trots te beschermen. De staat verdient zoveel aan de zeeschildpadden, waarom wachten we op het buitenland?”, zegt Sleur.

Belachelijke boetes

De milieuactivist vindt de boetes en straffen die aan stropers opgelegd worden, belachelijk laag. Dergelijke boetes/straffen zullen volgens hem, geen verandering brengen in de situatie. In de meeste gevallen kunnen stropers na de boete te hebben betaald, weer vrij rondlopen. Dit is volgens Sleur triest, omdat zo’n stroper weer in herhaling kan treden.

“Hetgeen ze met de krapé-eieren verdienen is zoveel, dat de boete ze niet veel doet. Na de boete lopen ze weer vrij rond en dat is ten opzichte van de groep die moeite doet de zeeschildpadpopulatie te beschermen, niet eerlijk.

Jachtopzichters worden hierdoor ontmoedigd”, aldus Sleur.